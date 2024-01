Entrevistamos a Isabel Marco

La cantautora Isabel Marco publicaba hace algunas semanas su nuevo disco, Soñando Alto (Carcajada Records), un álbum en el que continúa construyendo ese personal discurso entre la cotidianeidad, lo sentimental y la crítica social. Nueve canciones en las que continúa creciendo como autora y que estará presentando en los próximos días, en tres conciertos que arrancan el próximo 26 de enero en Alcorisa, Teruel (Centro Cultural Valero Lecha), y seguirá el 29 en Zaragoza (Las Armas) y Teruel (CSA A Ixena).

«Me gusta escribir de lo que soy y de lo que me preocupa»

Dejaste tu carrera profesional para dedicarte enteramente a la música, con lo que podríamos decir que eres una privilegiada. ¿Qué motivaciones encuentras en esta nueva aventura?

Motivaciones todas, realmente es lo que había querido hacer siempre, pero había incertidumbre y miedo. Eso sí, en el momento en el que vi que era factible, me lancé a la piscina pensando: ahora o nunca.

Eres una autora comprometida, feminista y que apoya el entorno rural. Esa llamada «España vaciada» que como vemos existe y es muy necesaria. ¿Qué lecciones has aprendido al cambiar la ciudad por la vida en una aldea de Asturias?

No he cambiado la ciudad, viví en Zaragoza algunos años de mi vida, mi familia y yo nos mudamos a Zaragoza desde mi pueblo cuando tenía diez años y estuve viviendo allí hasta que empecé a trabajar como maestra en colegios rurales. Estuve viviendo en Zaragoza hasta que pude independizarme. Yo diría que siempre he vivido en el pueblo y que pasé unos años en la ciudad por obligación. Vivir en la zona rural es muy gratificante para mí, me inspira y me ayuda a encontrar paz interior. La ciudad imprime prisa y mala leche, no me gusta esa sensación.

¿Cómo influyó el entorno de Bonielles en la grabación del disco?

Es un lugar precioso, estás en calma y en paz, no hay nada más que tú y tu trabajo. Me permite estar muy concentrada. Pero para mí lo más importante de Boniellas, además de las vistas, es el estudio de grabación (Ovni) y mi productor Pablo Martínez, por supuesto.

Has compatibilizado la crianza con la grabación. Parece que no, pero es muy importante que se visibilicen temas tan capitales como la conciliación y desde aquí quiero darte las gracias.

De nada. La verdad es que probé una fórmula diferente a la que había empleado en discos anteriores y me funcionó. Grabé las canciones en bloques de tres en tres, entre cada bloque de grabación trascurrían varios meses de trabajo en casa. Este sistema facilitaba que las jornadas laborales de preproducción y grabación no fuesen tan extensas y que estuviesen distanciadas en el tiempo. No es lo mismo encerrarse en el estudio de grabación cuatro semanas seguidas en jornadas de 8 o 9 horas diarias, que hacerlo de esta forma más distanciada en el tiempo, más pausada y que me daba más libertad. Vino bien para conciliar porque no me separé tanto de mi hijo, además también fue bueno para las canciones ya que crecieron más calmadas. No tanto para el bolsillo y las facilidades para encontrar huecos en la agenda de mis músicos, pero se superaron todas las dificultades.

‘Soñando alto’ es ya tu cuarto trabajo. ¿Cómo ves tu evolución como artista desde que debutaras con ‘Quiero ser agua’ (2018)?

Yo estoy muy contenta, nunca pensé que llegaría a sacar cuatro discos. Creo que voy evolucionando con la vida, eso es bueno, supongo que es bueno. Yo estoy muy contenta con todos mis trabajos, pero este es el mejor, me he divertido mucho y eso vale millones.

Has grabado con Pablo Martínez de nuevo y con músicos de confianza. Formáis ya un sólido equipo.

Creo que ya nos conocemos bastante y sobre todo sabemos qué es lo que buscamos casi con tan solo la mirada, y eso es buenísimo. A mí me da una seguridad brutal saber que puedo contar con ellos para la grabación, sobre todo que puedo contar con Pablo para la producción de mis discos, nos entendemos muy bien.

¿Qué han aportado artistas como David T. Ginzo o Alejandro Heredia?

El hecho de grabar en momentos diferentes dificultó que pudiese mantener a todos los músicos en todas las sesiones y, a pesar de que tuve mucha suerte, tuve que cambiar de teclista en las tres sesiones. El resultado fue muy bueno porque ambos hicieron un gran trabajo. Con Alejandro ya había trabajado anteriormente pero con David no y además grabó los coros de las canciones en las que participó como teclista, un buen descubrimiento.

Pasas de la dureza de «Las flores nunca llegarán» al amor de verano de «Alma de canela» o el apoyo a los más pequeños en «Héroes de ciencia ficción». ¿Cuáles son tus motivaciones para escribir?

Me alimento de vivencias propias y otras veces de situaciones sociales que me impactan o que no comprendo porqué son así. Con «Las flores nunca llegarán» fue una noticia muy breve de un hecho tan brutal, «Alma de canela» es la vida misma y «Héroes de ciencia ficción» es una realidad que me impacta muchísimo y que es una realidad con la que muchas familias tienen que lidiar.

Siguiendo con lo anterior ¿Cómo logra Isabel Marco mantener el equilibrio en sus canciones entre la crítica social y el tono más ligado a los sentimientos?

Pues la verdad es que no lo sé, no es algo premeditado. Me gusta escribir de lo que soy y de lo que me preocupa, supongo que escribo de las cosas que tengo en la cabeza en esos momentos o aquellas que me evocan las melodías que compongo.

¿Hay alguna canción del disco en particular que destaque para ti por encima del resto? ¿Por qué?

Me gusta especialmente «Mal subtitulada», tanto la temática sobre la mujer y la letra en la que he querido hacer guiños a diferentes películas y series que me han marcado como «Asesinos natos», «Kill Bill» o «El cuento de la criada». Y además el aire funk que respira el tema me gusta mucho y es una de esas canciones que no me importa volver a escuchar en bucle.

Has compuesto el himno del Sala Zaragoza, «Como unas leonas«. ¿Cómo surgió esta colaboración y qué tal ha sido la experiencia?

Pues fue una petición del club, querían tener un himno y pensaron en mí. La experiencia fue muy positiva, las chicas me acogieron estupendamente y tenemos buena relación. Cuando puedo voy a verlas jugar y mi hijo también disfruta mucho cantando gol.

Eres una autora prolífica. Cada año o dos años tienes nuevas canciones. ¿Ya estás preparando nuevos temas?

Por ahora no, estoy muy sumergida en el lanzamiento del disco, la promoción y los ensayos de cara a esta nueva gira, aunque siempre tengo a mano la grabadora por si se me ocurre alguna melodía.

Llegan los primeros conciertos de la gira, ¿cuándo arrancará?

Empiezo el viernes 26 de enero en Alcorisa (Teruel) que es mi pueblo y tengo muchísimas ganas. Esta cita es un adelanto puesto que hasta marzo o así voy a estar centrada en la promoción y a dejar caminar un poco el disco, que la gente lo escuche y demás. Siendo pequeña las escuchas no suben de golpe a las horas del lanzamiento, tengo que dejar caminar a las nuevas canciones. Alternativa Management está trabajando en la nueva gira y sé que hay muchas fechas cerradas, pero no se anunciarán hasta la última semana de febrero.

Escucha Isabel Marco – Soñando Alto