Califone – Villagers (Jealous Butcher/ Popstock!)

Cada campaña que finaliza da paso a una bienvenida resaca que, durante las primeras semanas del año en curso, trae consigo el descubrimiento de algún álbum valioso y al que, sin duda, merecía la pena prestar atención. Villagers (Jealous Butcher, 23) de Califone es, a todas luces, uno de los grandes tapados de 2023, tras imponerse como uno de esos discos inquietos y bien construidos que, entre sus nueve canciones, alberga gran cantidad de miga entre la que picotear.

El proyecto siempre inquiero y poliédrico de Tim Rutili dejó la pasada temporada uno de sus mejores trabajos, de nuevo movida entre terrenos distinguidos e inspirados que acogen con igual cariño a indie-pop, folk o ciertas estructuras de jazz, mientras la estela de una experimentación comedida y bien encauzada señala el camino. El resultado es uno de esos discos hipnóticos, adictivos y sin relleno, protagonizado por canciones extensas, cocinadas y desarrolladas a fuego lento, tan deliciosas y elegantes como “Mcmansions”, “Comedy”, “The Habsburg Jaw”, “Ox-Eye”, “Halloween”, “Eyelash” o esa preciosidad de título “Sweetly” que cierra la referencia.

Mayoría de medios tiempos para completar un elepé delicioso, que confirma al de Chicago como un autor especial al que, bajo ningún concepto, habría que perderle la pista ni descuidar obra alguna que llegue con su firma. Unas preferencias, las manejadas con tino y sensibilidad por el propio Tim Rutili, que emparenta a Califone con nombres como los de Bill Callahan, Lambchop, The Sea And Cake o Will Oldham, y lo hace recomendable para oídos inquietos y paladares con buen gusto.

Escucha Califone – Villagers