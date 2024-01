En el jardín: London Loves

Londres es, sin duda, la ciudad más ENERGÉTICA del mundo. Sí, más que Nueva York, Madrid o Shanghai. ¿Y sabéis por qué? Porque es la que mayor número de nacionalidades y razas acoge. Sí, Londres es la ciudad más COSMOPOLITA del mundo. Y además está en Europa, mal que les pese a los tories.

Durante mis años dorados en la industria discográfica estuve yendo a Londres del orden de cuatro veces al año, lo que hace que, después de Madrid, sea la ciudad en la que más tiempo he vivido.

Sí, Londres es mi segunda casa y desde el COVID/BREXIT (valga la redundancia) no había pisado los pies en la ciudad del Támesis y los Sex Pistols.

El motivo principal de este viaje, además de tocar tierra (santa) de nuevo, era visitar a mis “amigos en la música” y, sobre todo, ver en directo a la mejor formación de los Television Personalities en años, pues se reunían para homenajear de nuevo a su líder, Dan Treacy.

El pobrecito reside convaleciente en un hospital del norte de la capital británica ( i know where Dan Treacy lives), así que sus viejos compañeros de juergas se reúnen de vez en cuando para expandir al mundo la palabra de Dios (te alabamos, Dan)

Llego el jueves, 21 de diciembre al aeropuerto de Standsted. La terminal de llegadas rezuma Navidad y los ingleses, MUERTOS DE RISA, celebran la vida como verdaderos vikingos, que es lo que en el fondo son.

Como un joven padawan, siento la energía en mí, y haciendo de CUARTO PASAJERO, tomo el tren hacia Tottenham Hale, pues los guiris se pillan el Stansted Express a Liverpool St sin saber que es mucho más barato bajarse en cuanto puedas enlazar con el Tube.

ESPAÑA: 1 – PÉRFIDA ALBIÓN:0

Después de una hora y media atravesando el verde y frondoso extrarradio londinense me bajo en Kensal Green, donde vive mi querida amiga Mirelle Davis, la Gran Dama de la industria musical británica, responsable de carreras como las de Garbage, Oasis, dEUS, Mogwai, Franz Ferdinand, OMD, o Arctic Monkeys por citar solo algunas de las más relevantes.

Me quedo en su casa, que ya es como la mía, y según entro por la puerta, parece que no ha pasado el tiempo. Ahora tiene una perrita nueva, que se llama Daisy, y ha alojado a un músico del que fue manager, de nombre Jason. Hay muchos muebles nuevos, pero en el fondo, todo es igual. Como EL BAR del barrio en el que solo cambian las caras, pero el ambiente es el mismo.

Comemos frugalmente, pues no me quiero perder la exposición de WOMEN IN REVOLT que hay en la Tate Gallery, justo antes de ir al bolo de los TVP´s en King´s Cross.

Salgo de “Cá Mirelle” a las 16.00 y llego a la Tate a las 17.00. Tengo un par de horas para verme la expo y visitar la sala de esculturas de Henry Moore, una de mis preferidas del mundo mundial, así que ALL UNDER CONTROL.

Es la MEJOR expo FEMINISTA que he visto en mi vida y, con los ecos de Polysterene, Cosi Fanni Tutti y Kate Tempest, me dirijo de vuelta al “tubo” para ver a la MEJOR banda de culto de todos los tiempos: TV PERSONALITIES.

Todo en Londres siempre es MEJOR.

Llego a Water Rats a las 20.00 hrs y el concierto empieza a las 20.30 hrs, así que llamo a mi amiga Rebecca, que vive al lado del local, para tomarme un agua con gas con ella en el garito más punk de la zona. Rebecca está embarazada pero acude presta a la cita, pues total, para estar con dolores en la cama, prefiere tenerlos en un concierto, me dice. Y así, de paso, la futura criatura se va empapando de “good vibes”.

Todo pinta a que esta va a ser MI GRAN NOCHE pero cuidado con Londres que, como decía Yazz, “The only way is UP”.

Los Television Personalities dan uno de los mejores conciertos de su vida (y de la mía) y cuando acaban me cuelo en el backstage para saludar a Mike, su bajista. Este me presenta a Jowe Head y a su hermano, que también militaban en los Swell Maps, y a modo de ACCION MUTANTE, hoy se han transformado en TVP´s por generación (x)pontánea.

ESPAÑA: 3 (por el precio de uno) – INGLATERRA: O

Regreso a casa las diez (como Mamá), que mañana hay que madrugar para ver más exposiciones y asistir el musical de “Hamilton” en el West End.

Siempre que me acuesto hago “render” del día que he vivido para que se quede firme en mi memoria y mi último pensamiento antes de caer en los brazos de Morfeo (el griego, no Keanu Reeves) es para la exposición “Women in Revolt”.

El viernes me levanto a tope de “Girl Power” así que, sintiéndome más MUJER que nunca, decido bautizar mi jornada como EL DIA DE LA BESTIA, y me visto rápido, como Pedro en Heidi, para dirigirme a la Modern Tate, en Southwark.

Mi tradición siempre es bajarme en St.Paul, para hacer una corta visita a mi iglesia favorita de la City, cruzar Millenium Bridge cantando “Auld Syng Lane”, y entrar a la Modern Tate por la puerta de atrás, a modo de “Perfecto Festivalero”.

Lo primero que veo son las “infinity rooms” de Yayoi Kusama, dos espacios de agua, espejos y luces, en los que me podría quedar a vivir eternamente.

Yayoi Kusama es la Dan Treacy del ARTE. Encerrada por voluntad propia en un HOSPITAL, y creando sin parar, como el Galiano de Joaquín Reyes.

A modo de PERDITA DURANGO, vago por mi museo favorito del orbe, encontrando “aventuras en hi-fi” allá por donde voy.

Londres supura ARTE y a ti te encontré en la calle…

Charing Cross, en donde se erige, majestuoso e imponente, el museo más estiloso del mundo, la National Portrait Gallery. Allí hay una retrospectiva de David Hockney, mi artista favorito de la historia después de Picasso (lean el resto del relato escuchando “David Hockney´s Diaries” de los TV Personalities).

Cuando entro por la puerta principal, veo que hay un cartel de “Sold Out for Today”, así que, ni corto ni perezoso, me voy al front desk y pregunto por la directora del museo (si, mi eterno femenino sabe que el director del museo más “cool” del mundo SOLO puede ser una MUJER).

Una chica asiática pizpireta y muy educada me pregunta que cómo me puede ayudar, y yo le digo que quiero escribir una pieza sobre Hockney para un medio escrito español y que siento mucho no haberme comprado la entrada antes pues el viaje a Londres ha sido casi improvisado (cierto).

La DIRECTORA me mira con cara de pícara viborilla y me dice que como es Navidad, va a hacer una excepción y me va a dar un ticket de prensa para que visite todo el museo si hace falta.

ESPAÑA:4 (de cabeza) – ENGLAND, YOUNG ENGLAND: 0 (no la meten ni en propia puerta).

Salgo de la NPG a las 18.30 y me voy andando al Victoria Palace Theatre, donde me espera el MUSICAL más chulo de 2022, “Hamilton” (como en Londres es una hora menos, aquí voy retrasado, para ir “con el flow”).

Atravieso St.James Park de noche y como tengo un ARTE que no me puedo aguantar, decido grabarme con el móvil caminando y hablando adquiriendo una nueva personalidad que explotaré en 2024.

Muerte al PERFECTO FESTIVALERO.

Bienvenido, PERFECTO DESCONOCIDO.

Llego al que es uno de los teatros más viejunos de la capital, me compro el ticket más barato en el gallinero (80 pounds) y tengo claro que acabaré sentado en primera fila en el segundo acto del musical.

El teatro está lleno de YOUNGSTERS, pues el MUSICAL es el nuevo GIG, y nada mejor para enseñar HISTORIA a la chavalada que un formato clásico con la música más innovadora del momento.

El maestro Lin-Manuel Miranda, creador y compositor de la banda sonora de “Hamilton” es el nuevo Quincy Jones, y mezcla la música tradicional de George Gershwin o Hammesrstein & Rodgers con el hip-hop de Kanye West y Drake como si fueran de LA misma COMUNIDAD de vecinos del MUSICÓN.

Empiezo el espectáculo en la fila tropecientos mil arriba en la montaña (como Heidi), y después del sublime primer acto, me bajo a primera fila, donde he “spoteado” tres asientos que están vacíos (los chavales no tienen tanta pasta como para pagar 500 pounds por un asiento privilegiado)

ESPAÑA: 6 – UK: 0

“Hamilton” es tan BRUTAL que exige una crónica aparte (en Muzikalia la semana que viene, queridos lectores), así que me vuelvo a pillar el metro con una sonrisa tan grande como la de LAS BRUJAS DE ZUGARRAMURDI y vuelvo a casa de Mirelle, donde duermo solo, puesto que mi amiga se ha ido a casa de su madre a pasar las navidades.

Debido a la carga energética acumulada de dos días, no logro conciliar el sueño, así que me meto en LA HABITACIÓN DEL NIÑO y me cuento a mí mismo HISTORIAS PARA NO DORMIR, pues sigo sin poder parar de CREAR (Galiano es un aprendiz de sastre).

Me levanto a las 05.00 con “voices inside my head”, como The Police, y es que tengo que elegir las canciones para la próxima serie de Álex de la Iglesia, y no puedo dejar de pensar en otra cosa.

Me descargo los ciento y pico temas que su ayudante, Álex, me ha mandado el día anterior, y me dispongo a ponérmelas en loop. Después de haberles dado un par de vueltas, tengo claro lo que mi director de cine favorito (con permiso de Almodóvar) quiere, así que me enchufo al “Explotify” y la magia empieza a salir de mi cabeza…

Álex quiere “ruidako orkestado del bueno”, así que empiezo escuchando a los Swans y acabo con Sofiane Pamart. De MÁS a MENOS, como Antonio de la Torre en BALADA TRISTE DE TROMPETA.

Anoto unas setenta canciones y me levanto de la cama de un salto, “Pedro-style”, para encarar el que va a ser mi último día en la gran ciudad.

“Sábado, sabadete, camisa nueva y museete”, así que me pillo el overground a Embankment para visitar la Somerset House, en donde está la exposición “The Missing Thread”, que versa sobre la moda y la cultura NEGRA.

Pago religiosamente las 10 pounds que cuesta la entrada, pues hay que apoyar a la CULTURA allá donde vayas, y la primera imagen que me encuentro es la de mi amiga GRACE JONES, con la que tuve el gusto de celebrar su cumpleaños allá por el año 2010, en un Sónar en el que le organicé la fiesta en la Discoteca Shoko de la Barceloneta.

Pero eso es otra historia, así que no gastemos las 800 BALAS que me quedan en el cargador de anécdotas y sigamos con el relato.

Después de la foto de la VOZ de “PULL UP THE BUMPER” me topo con la de SKIN, cantante y líder de SKUNK ANANSIE e íntima amiga de Mirelle, con lo que me hago un selfie frente a ella y se la envío a mi amiga por Whatsapp a modo de CRIMEN FERPECTO.

ESPAÑA 12 – BRITANNIA: 0 ( como a Malta)

Como ya no puedo presenciar más fotos de ASESINATOS DE negros en el Reino Unido de la Thatcher, me voy a que me dé un aire por OXFORD St para dirigirme lenta y pausadamente a la Royal Academy of Arts, en dónde me dispongo a ver la más completa retrospectiva sobre Marina Abramovich que jamás he presenciado.

De todos los artistas que he nombrado en este texto, la CAMPEONA ABSOLUTA es la YUGOSLAVA (como la del mundial de Argentina en 1990), pues igual aparece en la Bienal de VENECIA que dándote una charla TED sobre las bondades de la esquizoFRENIA.

Marina es la ARTISTA total, así que después de disfrutar de la EXPERIENCIA, me pillo un taxi a Hammersmith, para verme la que dicen, es, la mejor obra de teatro de la década: ULSTER AMERICAN (featuring Woody Harrelson, Andy Serkis & Louisa Harland).

Como estoy seguro de que los ingleses no les dan palique a los “pesetas” yo le pregunto a mi chófer que de qué parte de Londres es, y me dice que del sur, pero que lleva 51 años viviendo en Hackney.

¡Anda, qué casualidad, 51 años, como los que yo tengo!

Pero “casualidad, my ass”, que diría EL PERFECTO FESTIVALERO.

Yo le digo que soy “BORN IN MADRID” (que no “in the USA”) y rápidamente empezamos a hablar de España y de MÚSICA. Por lo visto, uno de sus cuatro hijos toca la guitarra y me enseña una foto de su colección: Stratocasters, Gibsons, Rickenbackers…

Hasta una DanElectro tiene el pollo!

Nobleza obliga, así que le pregunto a qué equipo de fútbol “supporta” (que no Saporta) y va y me dice que uno que no creo que conozca: el WEST HAM.

A lo que le contesto: ¿El de los COCKNEY REJECTS?

El taxista, ojiplático, me mira a través del espejo interior del coche, mientras empiezo a canturrear “Forever blowing bubbles”, el himno oficial de los “hammers”.

Mi nuevo FRIEND se une a los coros y ambos parecemos Shane Mc Gowan y Johhny Depp en una noche de farra (Fawcet) pero sin alcohol y sin drogas.

Llego más puntual que “La Naranja Mecánica” y, como un Smart Alex (De la Iglesia), me vuelvo a comprar la entrada más barata del teatro con el firme propósito de ponerme en la Fila 2, pues no es cuestión de tentar a la suerte…

Empieza la obra con un Woody Harrelson en estado de gracia. Ver al protagonista de “CHAMPIONS” en directo es como ver a Johnny Rotten gritar “Anarchy in the UK” en el barco del Jubilee allá por el año 77.

Una vez más, el PUNK ni se crea ni se destruye, solamente se transforma.

Tras una hora y media riéndome a carcajada limpia, cuál PLUTÓN VERBENERO, y feliz de las 30 MONEDAS que me he ahorrado en la entrada, decido tentar a la suerte y esperar a la salida a Woody para darle mi BUSINESS CARD y ofrecerme como SUPERVISOR MUSICAL para su próxima película.

Pero Londres me quiere bien, y sabe que al día siguiente tengo que coger un vuelo a las 09.00 hrs, por lo que me tendré que levantar a las 05.30, así que, después de estar una hora deambulando por los Riverside Studios, cuna del DR.WHO o del HAMLET de ALAN RICKMAN, un portero negro muy amable me dice en correcto inglés: “I´m sorry, sir, the crew has already left the building”.

Salgo a la calle, la humedad del Támesis invade mis huesos. Hace un frío que pela y SOY FELIZ.

LONDON LOVES (ME).

Gerardo Cartón es una agitador de la escena musical española. Lo más probable es que estos últimos 20 años os hayáis cruzado con su nombre en algún lado, bien en alguna de sus sesiones como el chico biónico, como 2PIASdjs, con alguno de sus podcasts o en algún que otro concierto o festival. Él es uno de esos tipos de la industria que han estado en todos los frentes. Dirigiendo el sello [PIAS] en España en su momento más exitoso, tocando en bandas como Micromachines o escribiendo libros tan divertidos como los dos volúmenes del Manual del Perfecto Festivalero o Así se baila el siglo XX (Muzikalia).