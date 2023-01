Escucha ‘Aselestine’, el bonito nuevo adelanto de Yo La Tengo

Quedan pocas semanas para que podamos tener en nuestras manos la nueva obra de Yo La Tengo. Georgia Hubley, Ira Kaplan y James McNew nos presentan el sucesor de We Have Amnesia Sometimes (2020), This Stupid World.

El próximo 10 de febrero Matador Records lanzará este decimosexto álbum de su carrera, el cual según su nota de prensa es el álbum más enérgico en años. Casi todas las pistas están basadas en el trío tocando juntos, lo que le da una sensación de inmediatez continua. El tiempo sigue avanzando y las cosas siguen cambiando, pero eso no impide que el grupo pueda contraatacar. Yo La Tengo lleva casi cuatro décadas en su carrera y hasta el momento siguen imponiéndose.

Tras «Fallout» llega la bonita «Aselestine», un nuevo sencillo suave y atmosférico medio tiempo, con una voz principal de Georgia que nos hace soñar con los momentos más delicados de The Velvet Underground.

Escucha ‘Aselestine’ de Yo La Tengo

Yo La Tengo presentarán This Stupid World en España la próxima primavera. El grupo actuará el 29 de abril en la sala Apolo de Barcelona, el 30 de abril en el WARM UP de Murcia, el 2 de mayo en Warner Music The Music Station Príncipe Pío de Madrid y el 3 de mayo en la sala Santana 27 de Bilbao.

Entradas para Yo La Tengo en España

