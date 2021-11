Escucha el disco homónimo de Kamikaze Helmets

Kamikaze Helmets es una formación madrileña integrada por dos de los más reputados y solicitados músicos de la escena rock, blues y funk del país: Gabri Casanova y Kike Parra. Juntos, tras coincidir en bandas como Aurora and The Betrayers, Anaut o Lisa & The Lips, decidieron antes de la pandemia arrancar este proyecto armados con el Whammy Clavinet de los setenta de Gabri, su Moog Model D haciendo la función de bajo, y la batería y la potente voz de Kike Parra. Aunque el confinamiento impidió que publicaran su primer sencillo, han seguido trabajando hasta que, después de varios adelantos, el pasado 21 de octubre publicaron su primer álbum: Kamikaze Helmets.

Este primer disco del dúo confirma su fascinación con el rock de los primeros setenta, con grupos como Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath o los primeros AC/DC como referencia. De alguna forma estarían en la línea de Greta Van Fleet pero sin mimetizar tanto sus influencias y, lo más sorprendente, sin guitarras, aunque al escuchar el disco parezca que están omnipresentes gracias a los artilugios de Gabri. El rock and roll más clásico también está presente en el disco con una potente, ralentizada y ruidosa versión del “Tutti frutti” de Little Richard. Las letras son tan contundentes como la música, tratando temas como la nostalgia por una pérdida, la lucha por la supervivencia o la forma de actuar de un Kamikaze, comparándolo con la sociedad en la que vivimos.

La grabación de las baterías y las voces se llevó a cabo en los extintos Estudios Funkameba por Santi Martín, especialista en grabación en cinta analógica, dándole al sonido esta contundencia y autenticidad que lo caracteriza. En cuanto a los Clavinets, Moogs y Prophets se grabaron en el propio estudio de Gabri Casanova.

El próximo 4 de noviembre Kamikaze Helmets estarán presentando su música en Madrid, en la Sala Caracol. El viernes 3 de diciembre estarán haciendo lo propio en la sala 16 Toneladas de Valencia.

Entradas para el concierto de Madrid.

A continuación puedes dejarte envolver por el contundente sonido de Kamikaze Helmets escuchando su recientemente publicado álbum de debut, en Spotify.

(la foto de cabecera es obra de Paula Santacruz)