Como cada miércoles, llega el momento de compartir con todos nuestros lectores la PlayList Emergente de la Semana. Una lista semanal de canciones que confeccionamos a partir de las muchísimas propuestas que llegan cada día a nuestra redacción, siempre escogiendo aquellas remitidas por nuevas bandas y artistas emergentes, o al menos que buscan una mayor difusión para su música. Hoy nuestra primera PlayList Emergente de septiembre incluye canciones de Gonzalo de Cos, Jasmin, Kamikaze Helmets, Riverboy, Driive, Terrorists of Romance y Pieles Sebastián.

Gonzalo de Cos – El impacto de las flores

Gonzalo de Cos es un cantautor gaditano que hace unas semanas un sencillo titulado “El impacto de las flores”. Se trata del primer adelanto de su próximo disco, grabado en los estudios Pancake Analog Recording Studio, masterizado en el estudio Kadifornia y editado bajo el sello catalán Flor y Nata Records. Un tema que combina folk y pop que llega a nuestra PlayList Emergente acompañado de un vídeo dirigido por Juan Carlos Grande.

Jasmin – Colombiana

Jasmin es una artista de ascendencia boliviana y franco-italiana que ha vivido gran parte de su vida en España. Su música está influida por el rap norteamericano y el pop latino. Hace unas semanas publicó su primer sencillo, “Colombiana”, un tema producido por Delax que se presentó junto a un vídeo realizado por Snowball en Barcelona en el que Jasmin reivindica sus raíces familiares.

Kamikaze Helmets – Break through

Kamikaze Helmets es una banda madrileña formada por dos conocidos músicos de la escena rock, blues y funk del país: Gabri Casanova y Kike Parra. El próximo 21 de octubre verá la luz su disco homónimo, del cual han adelantado hasta ahora tres sencillos. El último de ellos es “Break through”, una canción en la que siguen demostrando que en su música están muy presentes nombres como Led Zeppelin, Black Keys o White Stripes.

Riverboy -Delirio

Riverboy es el proyecto musical de Carlos Yáñez, en paralelo a su militancia en The Milkyway Express. Hace un par de años publicó un disco homónimo al que le dará continuación en unas semanas con El Olimpo, su segundo álbum, que saldrá también con Happy Place Records. El pasado mes de septiembre vio la luz el último adelanto hasta la fecha, una canción titulada “Delirio” que combina el pop con toques psicodélicas de los 60 con un sonido actual.

Driive – Monsters

Driive es una banda madrileña de la que te hablamos hace unos años en 7 Minutos al Día, y que también han pasado en alguna ocasión por nuestra PlayList Emergente. En los últimos meses han estado grabando nuevos temas en Estudios Reno bajo la producción de Luca Petricca. Uno de ellos es “Monsters”, una canción entre el indie rock, el post rock y el shoegaze que también contiene la épica de unos Arcade Fire. El vídeo con el que Driive nos presentan “Monsters” ha sido realizado por Belice Visuals.

Terrorists of Romance – Rocket to the Moon

Terrorists of Romance es un grupo de indie-folk y rock alternativo formado en Barcelona en 2019, liderado por Vanessa Salvi, del que te hablamos en 7 Minutos al Día hace unos meses. Hoy los traemos de regreso a nuestra PlayList Emergente con su último sencillo, “Rocket to the Moon”. Una canción publicada por Ventilador Music, incluida en su EP Like Kerosene, que se presenta como una oda a la personalidad y el autoconocimiento: está bien querer ir a la Luna y luchar por ello. El vídeo ha sido grabado por la propia banda con un móvil en modo timelapse con un resultado espectacular, como podréis ver a continuación.

Pieles Sebastián – Cicatriz

Pieles Sebastián es una banda murciana formada por los hermanos Juan F. y Pablo Cerdá, junto a Marcelino Navarro y Jesús Cobarro. Todos ellos han estado anteriormente en grupos como Kracauer o Noise Box. Este verano se estrenaron con un sencillo titulado “Cicatriz”, anticipo de un disco que verá la luz próximamente. El próximo viernes estarán abriendo el festival Lemon Pop. Con ellos y su primer sencillo cerramos por hoy nuestra PlayList Emergente de la Semana. ¡Hasta la próxima!