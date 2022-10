Escucha el primer álbum de Jandry Palms, Palm Naive

Jandry Palms es el proyecto en solitario de la madrileña Alejandra López de la Osa. Entre sus influencias musicales aparecen nombres como los de Tame Impala, Phoenix, Foster The People o incluso los Beach Boys. Tras unos años componiendo canciones, en 2021 publicó diversos sencillos, muchos de los cuales pasaron por nuestra PlayList Emergente. En aquella ocasión te comentábamos que la cantante estaba preparando su primer álbum. Un disco del que a lo largo del año nos ha ido mostrando alguna canción y que, finalmente, ya podemos degustar en su totalidad. Palm Naive, que así se llama este primer LP de Jandry Palms, salió el pasado 23 de septiembre.

Palm Naive ha sido producido por Manuel Cabezalí (Second, Soleá Morente, Rufus T.Firefly) y masterizado por Dany Ritcher (Vetusta Morla, Soleá Morente, Christina Rosenvinge). Las canciones están interpretadas en inglés (salvo una parte de «I love you everytime, I love you in my mind») y en lo musical destilan una inocencia casi hipnótica vestida con texturas principalmente sintéticas. Una ambientación electrónica que también tiene sus excepciones, como en «Little love song», una pieza de delicado indie-folk. «Come back to my life» tiene un ritmillo contagioso y unos sonidos vintage que podrían hacerla pasar por alguna producción ochentera para artistas juveniles como Lío. Por el contrario, «You’re not ready for my love» suena más enigmática, con un sutil toque oscuro y un ritmo más pausado aunque insistente. Esta última, por cierto, tiene vídeo desde hace pocos días.

El ritmo se acelera en un par de canciones. En primer lugar, «Thinking of you» lo hace de una manera tímida, sonando como un tema clásico de la era disco sin tanta parafernalia y el freno suavemente pisado al inicio. Luego se va soltando y el final es un festival de sintetizadores, palmas y hit-hats. Al final del disco, «Everything we wanted» presenta a Jandry Palms colaborando con la banda germano-americana Dream Powder. El resultado, en este caso, se muestra incluso más claramente orientado a la pista de baile, con un sonido mucho más producido y actual.

Jandry no para y ya se encuentra preparando las canciones que formarán parte de un futuro segundo disco. Mientras tanto, a continuación puedes escuchar Palm Naive, el primer álbum de Jandry Palms.

