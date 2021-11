Escucha ‘Fallacy Actually’, nuevo tema de Night Moves

Night Moves estrenan la canción “Fallacy Actually”. El primero de una serie de nuevos sencillos que se lanzarán gradualmente durante el próximo año, un torbellino de sintetizadores, armónica y guitarra en capas y una introducción adecuada al próximo capítulo de la banda.

El cantante John Pelant describe la canción como: “Un denso jugueteo cósmico que trata sobre los miedos personales y el abandono. El inevitable final de las cosas, el odio contra la aceptación, los pensamientos defectuosos y lo que podría haber sido. Quería que tuviera un ambiente NOVA, secuestro de ovnis, discoteca estonia de pista de patinaje en la trastienda. La canción pasó por muchos cambios, estilos y estados de ánimo. Creo que terminamos en un buen lugar. Me encanta la flauta suave, me hace pensar en Canned Heat, Motown y The Spinners en ácido “.

“Fallacy Actually” muestra a Night Moves una mayor evolución como banda y como compositores, aún comerciando con ganchos pop masivos que de alguna manera logran transmitir una sensación de melancolía anhelante pero con un sentido de madurez y perspectiva en los arreglos que vienen con el tiempo. Los sintetizadores barren, el pedal de acero se desmaya, la alta y solitaria armónica llama a la distancia.

Escucha ‘Fallacy Actually’ de Night Moves

Foto Night Moves: Shawn Brackbill