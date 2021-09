Escucha ‘River’, segundo adelanto para Morgan

Han pasado tres años desde que Morgan publicaran el exitoso Air. Trabajo acompañado de una portentosa gira en la que iban arrasando allí por donde pasaban y de importantes éxitos, como los cinco de los seis galardones a los que optaban en los Premios MIN de la música independiente de 2019.

El próximo 15 de octubre lanzarán el que será su cuarto álbum, tercero de estudio, en el que han querido jugar más y dar un paso más allá en sus sonidos y su imaginario. Una obra que llega con el título de The River And The Stone. Ya habíamos escuchado “Alone” y ahora llega el turno de disfrutar de otra de sus canciones, “River”, canción con sensación de mantra, cuenta la historia de un río y una piedra condenados a no poder ser el uno sin el otro.

Escucha ‘River’ de Morgan

Próximos conciertos de Morgan

Festival de Jazz de Zaragoza · 18 de Noviembre

Auditorio Zaragoza (Sala Mozart) ENTRADAS

Sevilla · 2 de Diciembre

Cartuja Center ENTRADAS