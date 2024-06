Sencillo conjunto de Tangerine Flavour y Luback

Tangerine Flavour y Luback han publicado un sencillo conjunto, «Head down, high flight». Ambas bandas, que ya se conocían anteriormente, se diferencian claramente en los matices pero tienen en común un sabor a raíces americanas. Desde que el azar cruzó sus caminos en un concierto acústico tenían pendiente hacer algo juntos. El resultado de esa colaboración es un single de dos caras, a la antigua, grabado en NEO Music Box con Jose Caballero. El sencillo incluye dos canciones muy diferentes en las que las formaciones se mezclan como si llevaran tocando juntos desde siempre.

La primera de ellas, como hemos comentado, es «Head down, high flight». Un tema que habla de cómo una actitud humilde, mantenerte en tu propio camino, no ser lo que otros esperan y permanecer fiel a tus valores, ayuda mucho a acabar en el entorno adecuado. Y, aunque no es fácil, y a veces resulta agotador, puede, incluso, que encuentres a alguien a quien no buscabas, alguien que te acompañe en ese camino y llene de luz cada rincón. Con influencias de Tony Rice, The Dead South, Bridge City Sinners o Sierra Ferrell, el folk-rock de este primera canción transmite, sobre todo, energía positiva y vitalidad.

Aquí tenéis esta primera canción conjunta entre Tangerine Flavour y Luback: «Head down, high flight».