Vuelve Conexiones MZK en un capítulo muy especial en el que reivindicaremos la discografía de The Smiths a propósito de los 40 años que se cumplen desde que iniciaran su actividad discográfica.

Cuando decimos reivindicaremos es que no estamos solos, sino que contamos con 20 compañeras y compañeros del mundo de la música y de la crítica musical, para acompañarnos. De periodistas como Julio Ruiz, Rafa Cervera, Carlos Pérez de Ziriza o Laura Pardo, a artistas como Natalia Quintanal, Antonio Luque, Jorge Martí, Ricardo Lezón, Leia Destruye, The New Raemon o Esther de Peligro!

Dos horas de celebración a una carrera impecable. Morrissey, Johnny Marr, Andy Rourke y Mike Joyce dejaron un legado inmortal: cuatro discos de estudio, tres recopilatorios con sus respectivas caras B y sesiones para la radio y posteriormente un directo y otras compilaciones. Y es que hay pocos casos como el de The Smiths, un grupo que en apenas un lustro facturó una colección de canciones eternas con las letras más ingeniosas y profundas de su generación, las melodías de guitarra más arrebatadoras y una base rítmica que sustentaba el conjunto.

Escucha el especial: 40 años de The Smiths en 20 canciones mágicas

En Spotify

¡Ayúdanos!: Hazte mecenas de Conexiones MZK

¿Nos ayudas a hacer cada vez un mejor podcast? Desde tan solo 1,5 € puedes ser suscriptor de Conexiones MZK y contribuir a que podamos seguir adelante. Sabemos las reticencias que existen a la hora de pagar por servicios que hemos venido disfrutando de manera gratuita desde siempre, pero entenderéis que detrás no solo de este podcast sino de Muzikalia, hay muchas horas de trabajo y la implicación de muchas personas.

En agradecimiento a vuestro compromiso contaréis con episodios exclusivos y con la posibilidad de escuchar cada capítulo unos días antes de su estreno.

Suscríbete a nuestro podcast

Suscríbete a ‘Conexiones MZK’ en Ivoox, para estar atento a los nuevos programas que vayamos publicando. Ayúdanos a tener más visibilidad dándole al “me gusta”. También puedes escucharnos desde Spotify, desde iTunes si dispones de un dispositivo con iOS y en Google Podcasts, si usas Android.