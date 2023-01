Tomasito – Agustisimísimo (El Volcán Música)

Tomás Moreno Romero, natural de Cádiz, es un portento de la naturaleza. Viste de traje, mira de medio lado, su vida es un viaje de ida y vuelta continuo, sus conciertos son fiestas que podrían durar días, y así podríamos ligar muchas frases para elogiar a este gaditano que, parafraseando una canción de Ray Heredia, es la alegría de vivir.

Este hombre de silueta espigada se bebe la vida a tragos largos: por su currículo han pasado Albert Plà, Chick Corea, Gilberto Gil, Joe Crecúspulo, un rifirrafe con uno de los Oasis, así que nos podemos hacer una idea de que la fusión de estilos es algo que le viene como anillo al dedo. Pero Tomasito tiene un duende especial que acaba por determinar una personalidad que se me antoja infravalorada en el pop de aquí. Aunque a decir verdad, tampoco me sorprende.

En su último disco de rocambolesco título, Agustisimísimo (El Volcán Música, 2022) se abre con una rumba acompañada por jaleos –“De Jerez A Plutón- que es una declaración de principios: en uno de los versos canta “siempre tengo a donde ir/donde vaya siempre tengo casa/con los marcianos me junto yo…” Tomasito bordeando el límite y en libertad. Ahora que parece que el sonido del bakalao está de nuevo reivindicándose, pues ahí está él para rendirle tributo en “La Makinita”, con esos aires a Kiko Veneno que, por otro lado, son amigos de hace tiempo.

Esa cultura de bar a la que Tomasito rinde pleitesía (¿quién no?) acaba en canción en “Los Bares” con un gran sentido del humor y al son de ritmos latinos, mientras que “El Vino y El Pescao” arranca en plan grunge para ir desarrollándose por terrenos de rock urbano con guiños a Pata Negra. La rumba es un arte supremo, y más si hay genios que son capaces de componer maravillas como “Profesiones Relevantes”, una oda al onanismo y a estar alejado del sistema capitalista. Acaba este excelente disco con “Gente Buena”, unas bulerías en el que el jerezano canta “En un mundo loco/trapecista de la vida/por más que a mí me vengan siempre tengo una salida”. No se puede ser más grande.

Escucha Tomasito – Agustisimísimo