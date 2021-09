Especial: 50 años de Imagine de John Lennon

Rendimos homenaje a Imagine, disco que se publicó en Estados Unidos el 9 de septiembre de 1971, a destacadas versiones de la canción más famosa de Lennon y a la pelea musical que protagonizaron Lennon y Paul McCartney en esa época.

“Imagine there’s no heaven, it’s easy if you try…” Hace 50 años Lennon conmovería el mundo con su canción más sencilla y significativa. En 1971, Lennon sentía tras de si el aliento de los éxitos de sus excolegas de The Beatles: All thing must past, deGeorge Harrison y el single “It don’t come easy”, de Ringo Starr. Su anterior álbum, John Lennon and the Plastic Ono Band, tuvo un gran recibimiento y es considerado su LP más completo, pero le faltaba un gran hit, a pesar de estar compuesto por grandes obras.Harrison tenía su “My sweet lord” y Lennon aún no había dado a conocer su mejor tema. Con “Imagine” encontraría el ansiado premio de crear una canción imperecedera. Pero ésta es sólo una parte de la historia del álbum Imagine, que salió a la venta en Estados Unidos el 9 de setiembre de 1971.

Tras la disolución de The Beatles en 1969, Lennon publicó su primer álbum en solitario reivindicando su música más cruda, sin retoques en su voz ni excesivas piruetas de estudio. Un disco lo más lejano posible al Sgt. Peppers y a la segunda parte de Abbey Road. Lennon quería mostrarse de la manera más genuina y firmó grandes canciones como “God”, “Mother” o “Working class hero”.

Un año después, Lennon se encerró de nuevo y grabó inicialmente en el estudio de su casa en Tittenhurst Park en Inglaterra. Pero algo había cambiado en él. Decidió crear un disco más pausado e íntimo. Para su elaboración contó con la colaboración del bajistaKlaus Voormann (viejo amigo de The Beatles en su etapa por Hamburgo), el pianista Nicky Hopkins, el saxofonista King Curtis y la sección de cuerda llamada Flux Fiddlers. El productor del álbum iba a ser otra viejo conocido de The Beatles: Phil Spector, quien hizo enfadar y de veras a McCartney cuando produjo el álbum Let it be y retocó algunas de sus canciones como “The long and winding road” introduciéndole una gran instrumentación de cuerda.

Todo el proceso de elaboración de cómo se gestó el disco Imagine quedó registrado en el documental Gimme some truth, producido y dirigido por Andrew Solt. En sus primeros minutos, Lennon cuenta a uno de sus invitados que tiene un nuevo tema y se lo tararea, pasa después ya con piano a interpretar una versión de “Imagine” más desnuda aún que la que todos conocemos y asistimos finalmente al ya clásico momento en que canta la canción mientras toca un piano blanco. Mientras él canta, Ono va abriendo las grandes ventanas de una enorme habitación blanca como la nieve para que pueda entrar la luz del sol.

En el documental vemos a Lennon grabando y retocando los 10 temas de Imagine. Y se hace evidente que el disco es mucho más que el hit del álbum. De hecho, cuenta también con otras preciosas canciones como las baladas “Oh my love” y “Jelous guy”, la eterna “How?”, “Crippled inside” o las más potentes “It’s so hard”, la reivindicativa “Give some truth” o “How do you sleep?”, su peculiar dedicatoria a Paul McCartney.

Queda claro en el vídeo la influencia que ejercía Ono en la música del primer (o segundo) beatle. Yoko opinaba en cada momento en si debía subir algunas notas en el piano o si debía introducir aquél verso o el otro. “Yoko tuvo una influencia increíblemente positiva en todo el disco. No estaba simplemente sentada por detrás y lanzando un grito de vez en cuando. Sabía leer e incluso escribir la notación musical. Si surgía algún problema, digamos sobre armonías, lo más probable era que Yoko fuera la que encontraba la solución”, dijo Dan Richter, fotógrafo personal de Lennon y Ono a comienzos de la década de los 70, tal como se recoge en la biografía de Lennon escrita por Philip Norman. A diferencia de su presencia en los ensayos de los Fab Four, allí se notaba que no fastidiaba a nadie ni sobraba. Así lo quería Lennon, quien dedicó parte del disco a Ono con canciones como “Oh my love” o más claramente en “Oh yoko!”. En el videoclip, John y Yoko se buscan en un jardín con niebla hasta que se funden en un abrazo.

El pasado año recordamos los 30 años del asesinato de Lennon y hoy los 50 años del disco Imagine y de su temas más famoso. Demasiados años ya. Por ello, no podemos perder la oportunidad de rendirle homenaje escuchando y reinterpretando este fabuloso disco.

Lennon versus McCartney (o How do you sleep? vs Too many people)

Las diferencias personales, musicales y empresariales entre John Lennon y Paul McCartney, a finales de los 60 y entrados los 70, quedaron registradas en dos temas que se dedicaron ambos músicos en su etapa post The Beatles. Lennon con “How do you sleep?” (incluido en Imagine) y McCartney con “Too many people” (en Ram). El orgullo de los dos músicos había quedado herido tras los sucesos que se llevaron por delante una década de éxitos y de irrepetible música. La marca Lennon / McCartney lo habían sido todo y su combinación química consiguió dar vida a melodías impensables. Tras la disolución, la amistad se convirtió en odio y en una competición continua como si quisieran demostrar cuál era el mejor beatle. Después de la publicación de John Lennon and the Plastic Ono Band, Lennon aseguró que el álbum le “asustaría a Paul y le hará hacer algo decente, y entonces él me asustará a mí y yo haré algo decente y lo le asustaré a él y así”…

McCartney fue el primero en golpear musicalmente con el tema “Too many people” que formaba parte de su segundo álbum en solitario Ram publicado en 1971. La canción hacía referencia al rechazo de Lennon a The Beatles en favor de Yoko Ono. “Eso fue tu primer error (…) Cogiste tu parte de suerte y la partiste en dos. Ahora qué se puede hacer contigo, lo rompiste en dos”, canta Paul en este tema, que le sentó a Lennon como un puñal clavado en la espalda. La referencia fue muy sutil e implícita, pero para él ese ataque directo fue la gota que colmó un baso que estaba lleno tras los malos momentos vividos en The Beatles con la llegada de Yoko en la vida de John.

Lennon no tardaría en contestar ese mismo año y lo hizo con “How do you sleep?”, tema que forma parte del álbum Imagine, que ahora cumple 50 años. John aparcó el tono y las melodías melancólicas como “Imagine”, “Oh my love” o “Jealous guy” (en cierto modo muy del estilo de McCartney) para dedicarle a su excolega frases tan duras como “lo único que hiciste fue “Yesterday””. El tema empieza con un sonido ambiental que parece sacado del Sgt. Peppers. “Entonces, Sgt. Peppers te cogió por sorpresa: Mejor que veas a través de los ojos de mamá”. De hecho, Paul, y George Martin, fueron los padres del mejor álbum de The Beatles. Como el mismo Lennon admitió, nunca acabó de adaptarse al nuevo estilo con más producción que sonido en directo, a pesar de que aportó temas como “A day in the life” y “Lucy in the sky with diamonds”. Posteriormente, Lennon se mostró crítico con el disco e intentó quitarle hierro ante aquellos que lo definían como uno de los mejores discos del siglo XX.

Tras ese inicio llegado de pepperland, Lennon dispara en “How do you sleep?” encarnizadas críticas a McCartney, mientras George Harrison parece acatar cada uno de sus versos al ser él quien le acompaña en la guitarra. Criticaba la relación de Paul con Linda:“Saltas en cuanto tu mamá te dice algo” o recordaba el momento en el que se rumoreó a mediados de los 60 que McCartney había muerto: “Aquellos tíos raros tenían razón cuando decían que estabas muerto“.

Como explica Philip Norman, en la biografía John Lennon, los músicos que estaban junto a Lennon, incluido Ringo Starr, le advirtieron que iba demasiado lejos con esa canción. Al parecer, en la primer versión lo que seguía a la referencia a “Yesterday” era que “de todos modos, probablemente esa zorra la robaste”. Allen Klein convenció a Lennon de que lo cambiara porque McCartney lo demandaría. Terminó cambiando ese verso por “y desde que te fuiste eres sólo otro día”, en referencia al reciente single de McCartney en solitario.

Otra burla de Lennon contra McCartney, ésta más pueril, fue la imagen en la contraportada del disco Imagine en la que aparece Lennon agarrando un cerdo de las orejas, haciendo una parodia de la portada Ram de McCartney, donde salía agarrando a un carnero.

“La verdad es que en ese momento no me sentía cruel”, aseguró Lennon: No era una vendetta espantosa, terrible y cruel (…) Aproveché mi resentimiento y mi alejamiento de Paul y de The Beatles y la relación con Paul para escribir una canción. No es que ande todo el tiempo con esos pensamientos en la cabeza realmente (…) Y realmente me ataco a mí mismo. Pero lamento esa asociación, aunque, bueno, ¿qué hay que lamentar? Él vive para contarlo” .

Otras versiones de Imagine

Imagine es un himno generacional que hoy, 50 años después de su creación, sigue más vivo y actual que nunca. La canción de John Lennon fue versionada por distintas bandas y sirvió a muchos músicos de la talla de David Bowie, Neil Young o Antony and the johnsons para recordar al beatle que fue brutalmente asesinado el 8 de diciembre de 1980.

John Lennon (versión acústica)

El mismo año en que creó “Imagine” (1971), John Lennon la interpretó en directo el 17 de diciembre en el Apollo Theatre de Nueva York. Lo que distingue esta canción de la original es que su voz no es acompañada por un piano sino por guitarras acústicas. No pierde ni un ápice de fuerza respecto a la original.

Queen



Antes de la muerte de Lennon, Queen ya había hecho su versión de “Imagine”. A pesar de la mala calidad de la grabación, es un lujo poder distinguir la voz de Freddie Mercury interpretando este tema en 1980. Años después, en 2005, Queen, junto a Paul Rodgers,tocó la canción en directo en el Hyde Park para homenajear a las víctimas de los atentados del 7 de julio de 2005 en Londres.

Elton John

Elton John fue un gran amigo de Lennon y ello quedó demostrado el día en que le invitó a tocar uno de sus últimos temas, “Whatever gets you through the night”, en un concierto en 1974. Elton John cantó “Imagine” en un directo en el Central Park de Nueva York tres meses antes de que su amigo fuera asesinado.

David Bowie

El día en que se cumplían tres años del asesinato de Lennon, David Bowie versionó “Imagine” en un concierto en Hong Kong para homenajear a uno de los músicos que más le influyó. Bowie ya había versionado en el pasado otros temas de Lennon como “Mother” o “Across the universe”. La magia de la versión está en los acompañamientos de viento y en la inmortal voz de Bowie.

Yoko Ono

Si alguien podía interpretar y cantar “Imagine” de una forma más enérgica y con sentimiento era Yoko Ono. Vio el momento en que nació el tema y estaba al lado de la persona que lo creó. Ono la cantó en un concierto en Budapest en marzo de 1986 asegurando que Lennon estaba allí con ellos. La versión destaca por los punteos de guitarra de fondo que acompañan la potente y a veces descontrolada voz de Ono.

Neil Young



Neil Young interpretó “Imagine” en el concierto benéfico America: A Tribute to Heroes que tuvo lugar el 21 de setiembre de 2001, diez días después del 11-S. A pesar de los acompañamientos de cuerda, Young consigue dotar el tema de una gran calidez. Casi como la original.

Gilberto Gil



El cantante brasileño incluyó en varios de sus directos la canción más famosa de Lennon. Gil consiguió llevar a su terreno de guitarras acústicas “Imagine” creando una preciosa canción muy fiel a la original.

Lady Gaga

La estrambótica Lady Gaga dejó a un lado todas sus poses e imagen alocada para cantar “Imagine” en una campaña en defensa de los derechos humanos en octubre de 2009. Lady Gaga interpreta ella sola con un piano la canción de Lennon y cambia en varios momentos el tono de voz para conseguir un clímax mucho más potente.

Antony and the johnsons

De todas las versiones, ésta es la más melancólica y puede que la mejor. De hecho, Antony and the johnsons tiene el don de convertir todo lo que canta en algo mejor y si en este caso hablamos de “Imagine” el éxito está asegurado. Antony incluyó el tema en su EPThank You for Your Love, publicado el pasado año. Es acompañado por una guitarra acústica y una distorsión oceánica, que recuerda a los sonidos más ambientales de Sigur Rós.