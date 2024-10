Atalaya Roja versionan a Dover

Hace apenas unas semanas te hablábamos en nuestra sección 7 Minutos al Día del grupo Atalaya Roja para presentarte su segundo álbum, Cabo de las Tormentas. Un interesante disco que te animamos a escuchar si no lo has hecho ya. Hoy el grupo vuelve a nuestra sección de emergentes con su último sencillo, «Let me out».

«Let me out» es una versión de Dover, grupo que, aseguran, está entre sus influencias aunque sea de forma menos consciente que otras referencias. La idea de hacer esta versión surge cuando Roberto Martínez, director del conocido programa de radio y podcast Bienvenidos a los 90, les retó a hacer una versión de la banda madrileña para un programa especial dedicado al grupo de las hermanas Llanos. Según nos cuentan, pensaron en «Let me Out» por las posibilidades que vieron en ella para llevarla a su propio terreno.

Aprovechamos para informar de las próximas fechas de Atalaya Roja:

8 noviembre 2024 Zaragoza (Sala La Ley Seca)

30 noviembre 2024 León (Sala Black Bourbon)

15 febrero 2025 Madrid (Sala El Perro)

A continuación puedes escuchar «Let me out», versión de Dover que acaban de publicar Atalaya Roja.

