Especial: La influencia del ‘Be My Baby’ de The Ronettes

¿A qué viene dedicar un programa de Conexiones MZK de más de una hora a la influencia de una canción como “Be My Baby” de The Ronettes? A ver, os pongo en antecedentes. Seguro que conocéis y si no, ya estáis tardando en escuchar el programa El Telescopio que desde hace muchos años dirige mi admirado Jorge Obón. Hace un tiempo realizó un programa inspirado en el “I’ll Be Your Mirror” de The Velvet Underground & Nico, a raíz de la cuál preparó una sesión de una hora con canciones en esas mismas coordenadas. El otro día volví a escucharlo y decidí montar una sesión que brotara de ese “Be My Baby” de The Ronettes, o mejor dicho, de ese icónico inicio de batería con el que arranca, tocada Hal Blaine porque de él parten cientos, miles de canciones.

En el capítulo de hoy, podréis escuchar una sesión construida en base a esa batería que arrancando en el tema titular, incluye otras 20 canciones de varias épocas, de aquí y de allí, una lista prácticamente paritaria e hilada entre sí.

Como no presentamos las canciones, os dejamos el listado:

01. The Ronettes – Be My Baby

02. Ronnie Spector & Joey Ramone – Bye Bye Baby

03. The Jesus & Mary Chain – Just Like Honey

04. Radio Futura – La Estatua del Jardín Botánico

05. Bat For Lashes – What’s a Girl To Do

06. The Knack – The Feeling I Get

07. Girls – Ghost Mouth

08. Nosoträsh – Completamente Sola

09. The Ladybug Transistor – Windy

10. Lykke Li – Sadness Is a Blessing

11. Deerhunter – Vox Humana

12. Mercury Rev – In A Funny Way

13. Camera Obscura – Eighties Fan

14. The Legends – Your Song

15. The School – All I Wanna Do

16. Brian Ferry – Don’t Worry Baby

17. Rata Negra – Cuando Me Muera

18. Wavves – When Will You Come

19. Wild Nothing – My Angel Lonely

20. Tina & The Total Babes – Tragedy

21. Nacho Vegas – Crímenes Cantados

