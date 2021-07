Depeche Mode anuncian impresionante boxset de ‘Ultra’

Depeche Mode retoman el lanzamiento de cada uno de sus discos acompañado de sus correspondientes maxi singles de la época, con un impresionante The 12? Singles, que se publicará el próximo 10 de septiembre, tal y cómo han informado a través de sus redes sociales.

Continúa la reedición de todos los maxi singles de la carrera de los británicos que arrancó con Speak & Spell | The Singles y A Broken Frame | The Singles, publicados el 31 de agosto de 2018. La segunda entrega—Construction Time Again | The 12? Singles y Some Great Reward | The 12? Singles—llegó el 14 de diciembre de 2018, la tercera, con Black Celebration | The 12? Singles y Music For The Masses | The 12? Singles el pasado mayo de 2019 y una cuarta la pasad primavera con Violator | The 12? Singles y siguió en septiembre de 2020 con Songs Of Faith And Devotion | The 12? Singles.

Las cajas de la serie que edita Sony Music contienen los singles de cada álbum de Depeche Mode en vinilo de 12? con sonido de alta calidad y audio masterizado a partir de las cintas originales. El diseño de las portadas de cada una de las cajas recopilatorias se basa en iconografía inspirada en los lanzamientos originales; las fundas de los vinilos incluyen los diseños de los singles originales.

Este es el contenido de Depeche Mode – Ultra | The 12” Singles

Barrel Of A Gun (12BONG 25)

A Barrel Of A Gun

A Barrel Of A Gun (Underworld Hard Mix)

B Barrel Of A Gun (3 Phase Mix)

B Barrel Of A Gun (One Inch Punch Mix (V2))

B Barrel Of A Gun (Underworld Soft Mix)

Barrel Of A Gun (L12BONG 25)

A Painkiller (Plastikman Mix)

A Painkiller

B Barrel Of A Gun (One Inch Punch Mix)

B Barrel Of A Gun (United Mix)

It’s No Good (12BONG 26)

A It’s No Good (Hardfloor Mix)

A It’s No Good (Speedy J Mix)

AA It’s No Good (Motor Bass Mix)

AA It’s No Good (Andrea Parker Mix)

AA It’s No Good (Dom T “Bass Bounce” Mix)

*It’s No Good (L12BONG 26) (newly compiled additional 12″ vinyl single)

A It’s No Good

A Slowblow

B Slowblow (Darren Price Mix)

B It’s No Good (Dom T “Bass Bounce” Mix)

Home (12BONG 27)

A Home (Jedi Knights Remix (Drowning In Time))

A Home (Air “Around The Golf” Remix)

AA Home (Meant To Be)

AA Home (Grantby Mix)

*Home (L12BONG 27) (newly compiled additional 12″ vinyl single)

A Home

A Home (The Noodles And The Damage Done)

B Barrel Of A Gun (Live)

B It’s No Good (Live)

Useless (12BONG 28)

A Useless (The Kruder + Dorfmeister Session™)

AA Useless (CJ Bolland Funky Sub Mix)

AA Useless (Air 20 Mix)

*Useless (L12BONG 28) (newly compiled additional 12″ vinyl single)

A Useless (Remix)

A Useless (Escape From Wherever: Parts 1 & 2!)

A Useless (Cosmic Blues)

B Useless (CJ Bolland Ultrasonar Mix)

B Useless (Live)

Foto: Anton Corbjin (depechemode.com)