Entrevistamos a Hotel Flamingo

Hotel Flamingo, el grupo musical formado por la actriz y cantante, Andrea Guasch y el vocalista Rosco, sacan este año un álbum que denominan como un viaje divertido, donde hay mucha variedad. Un viaje donde pasan por diferentes estilos desde el pop, la balada y el country. Un viaje donde quieren conocerse más y conversar con el público de tú a tú para ver que funciona mejor. Están abiertos y en este viaje puede pasar de todo.

“Nuestro álbum es un viaje divertido”

¿Cómo surgió esta unión musical? ¿Quién dijo primero eso de “Y si montamos un grupo?” o fue algo espontáneo?

Andrea: Nosotros nos conocimos en el musical de La llamada y ahí empezamos a hablar de que teníamos mucha afinidad musical. Rosco tenía conciertos y me invitaba a cantar. Poco a poco, fuimos pensando en hacer un concierto nuestro. Al ir compartiendo vida, fuimos haciendo canciones y de ahí surgió Hotel Flamingo.

¿Cuál era vuestra relación con la música antes de uniros, antes de La Voz y la Llamada?

Rosco: En mi caso, siempre me he dedicado a la música. Siempre la he amado. Yo hacía giras con artistas y mi vida era muy parecida. Después de La Voz aparecieron más oportunidad y con La Llamada igual.

Andrea: La música siempre me acompañaba y me perseguía de alguna manera. De pequeña, empecé bailando y haciendo musicales. Luego entré en Disney…etc. También hice el musical de Hoy no me puedo levantar. Siempre ha sido música de otras personas, no era mi música. Ahora verdaderamente he encontrado mi voz junto a Hotel Flamingo.

Dejando de lado las etiquetas de los críticos y periodistas. ¿Cómo definiríais vuestra música?

Rosco: Hay country, pop, swing, baladas…. Lo definiría como música respetable porque intentamos hacerlo como mejor sabemos.

Andrea: Claro, cuando hacemos un tema, estamos bastante rato. No pasamos nada por alto y eso es lo que intentamos que se muestre.

¿A quién se le ocurrió el nombre “Hotel Flamingo” de los dos?

Rosco: Estábamos con Sofia Ellar de viaje…

Andrea: Yo creo que fue Sofia. (risas). Claro, nosotros queríamos que tuviese que ver con el viaje que hicimos a Las Vegas en 2019. Nos alojamos en el “Hotel Flamingo” y había muchos grupos con “Flamingo”. Ella nos lo propuso y pensamos que sí.

Todavía no hay fecha para el lanzamiento del disco. ¿Nos podéis adelantar la temática y el estilo del nuevo álbum?

Andrea: Es un álbum muy variado. Desde una canción muy country, estilo Ennio Morricone, a un tema super circense o balada muy pop.

Rosco: Es un disco muy divertido de escuchar porque no es monótono.

¿Es un álbum compuesto en el confinamiento?

Andrea: No, solo dos temas.

Rosco: “Deja que me lance” y otro que no ha salido aún.

¿Cómo es vuestro proceso de composición? ¿Primero componéis la letra o la melodía?

Andrea: Casi siempre la melodía. Rosco hace una rueda de acordes y sobre eso, hacemos melodías. A veces sabemos de lo que vamos a hablar y otras veces no. Ponemos canciones de un estilo en concreto y empezamos a hacer melodías parecidas.

Rosco: También hacemos lluvia de palabras.

“Deja que me lance” es el primer single del álbum y grabado en Almería. ¿Tenéis algún tipo de relación especial con esa ubicación?

Andrea: La verdad es que no

Rosco: Fue un rodaje muy bonito. Fuimos a La Casa del Cine, donde John Lennon compuso Strawberry Fields. Desde ese single, hay algo especial en Almería para nosotros.

Andrea: Y el Desierto de Tabernas fue increíble.

El segundo single es Crónica Adicción, donde reivindicáis la existencia de relaciones sanas. ¿Por qué os parece importante reivindicar esto?

Andrea: Es algo que está a la orden del día. Muchas parejas tienen relaciones que son falsas e impostadas. Hay que tener una relación sana y una adicción sana donde te respetas y no te fuerzas a nada. Los celos y las inseguridades te pueden generar un malestar muy fuerte.

¿Pensáis que la existencia de canciones que hablen del amor tóxico y ese sufrimiento permanente son una consecuencia de las malas relaciones que todos y todas hemos tenido alguna vez en nuestra vida?

Rosco: yo creo que el fruto de las canciones muchas veces son las malas relaciones. Le cantas al dolor. El desamor es el gran tema.

Andrea: El gran compositor. (risas)

Volviendo al estilo del álbum. ¿Os gustaría probar a hacer una canción de un género super distante del que hacéis?

Andrea: El siguiente single que vamos a sacar es muy diferente. Sale a finales de agosto. Es en inglés, más electrónico y más modernete.

Rosco: este álbum es una manera de tantear. Sacaremos conclusiones y veremos a donde llevamos el proyecto. No estamos cerrados, nos gusta muchos estilos.

En los últimos años hemos visto como grupos de distintos géneros se han juntado para realizar una colaboración. Por ejemplo, Novedades Carminha y Delafuente. Dos grupos que a priori no casan. ¿Cuál sería vuestra colaboración “random”?

Andrea: Ariana Grande, pero es imposible (risas)

¿Qué tipo de música escucháis en vuestro día a día? ¿Os ha servido de inspiración?

Andrea: Somos bastante antiguos. Nos gustan Los Beatles, Los Beach Boys, Los Eagles, Sting, John Meyer…

Rosco: Litus, Fito…Son gente muy de bandas, de toda la vida.

¿Creéis que tenéis un estilo muy marcado u os gustaría experimentar?

Rosco: Estamos abiertos. Incluso a hacer cosas más modernas o incluso más puretas.

” Los Momentos melodías” con Litus. ¿Cómo surge esta colaboración? ¿Hay más colaboraciones en el disco?

Rosco: No hay más colaboraciones en el disco, pero más adelante las habrá. Esta colaboración surge por mí, le mandé la canción y él aceptó. Esta muy volcado con nosotros y nosotros con él. Es una persona muy talentosa. Le amamos y le queremos.

¿Cómo definiríais vuestro álbum en una palabra o una frase?

Andrea: variedad y diversión.

Rosco: un viaje divertido.

¿Qué planes tenéis respecto a conciertos este verano?

Andrea: Hicimos sold out en el Moby Dick y fue precioso. Eso es lo que queremos hacer; conciertos con la banda.

Rosco: Hay cosas por cerrar y muchas covers. Nos gustaría hacer una gira en condiciones el año que viene.