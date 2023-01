Especial: Tindersticks en 15 canciones memorables

Tindersticks celebraban a principios de 2022 sus 30 años de carrera con una compilación llamada Past Imperfect: The Best of Tindersticks ’92-’21’ (City Slang) que llegaba tras su última obra, Distractions (2021).

La banda británica ha forjado caminos propios sin obstáculos durante ese tiempo, reacios a las tendencias en sus oscuras y profundas exploraciones del corazón. Arquitectos de su propio mundo entregaban una veintena de canciones procedentes de toda su carrera además de una nueva, «Both Sides Of The Blade», que también aparece en la película Avec amour et acharnament, dirigida por Claire Denis y protagonizada por Juliette Binoche.

Estos días arranca una gira (entradas aquí) muy especial en la que repasarán esas tres décadas a contracorriente: 6 de enero, Logroño(Actual Festival, Riojaforum); el 7, San Sebastián (Teatro Victoria Eugenia); el 10, Valencia (La Rambleta); el 11, Alicante (Ciclo Sonidos Globales, Aula de Cultura Fundación Mediterráneo Alicante); el 12, Murcia (Ciclo Sonidos Globales, Aula de Cultura Fundación Mediterráneo Murcia); y el 13, Madrid (Inverfest, Teatro Circo Price). Motivo más que suficiente para repasar su carrera y recordar sus mejores canciones

Tindersticks se formaron en Nottingham en 1991. El sexteto hizo su debut en noviembre de 1992 con «Patchwork», lanzado en su propia etiqueta Tippy Toe, pronto ficharían por London Records que les editaría su homónimo disco de debut en 1993. Melody Maker lo nombró álbum del año, y consiguieron ocupar el tercer lugar en la encuesta de Rolling Stone de las mejores nuevas bandas. Comandados por la voz lúgubres de su vocalista Stuart Staples, parte Scott Walker, parte Ian Curtis (Joy Division) y parte Peter Lewis (Moby Grape), su atmósfera de desencanto nocturno se combinaba con melodías inquietantes y una hermosa instrumentación. Las comparaciones con el trabajo de Nick Cave & The Bad Seeds se vieron reforzadas por una serie de fechas en las que hicieron de teloneros del australiano. Pronto demostrarían que eran algo más.

A lo largo de los años, Tindersticks ha ido mostrando su inquietud acercándose a una gran variedad de estilos y géneros, desde el rock suave y melancólico de sus primeros trabajos hasta la experimentación con el jazz, la música clásica y el soul en álbumes posteriores. A pesar de los cambios en su sonido y la rotación de algunos de sus miembros, siempre han mantenido un inconfundible estilo distintivo que les alejaba de cualquier moda.

El segundo álbum de estudio de la banda se lanzó en 1995, grabado en el estudio de Conny Plank en Colonia, Alemania, y en Abbey Road de Londres, con Ian Caple de nuevo como coproductor. Sus temáticas de nuevo versaban sobre el amor condenado y la vida al límite, con una aparición especial del afín Terry Edwards de Gallon Drink en saxofón y trompeta, y Carla Torgerson de The Walkabouts en el sublime dúo «Travelling Light». Una vez más, la reacción fue abrumadoramente positiva, ya que la banda consolidó su progreso hasta la fecha con más giras por Europa y un álbum en vivo grabado con una orquesta completa de 28 piezas.

El elenco se mantuvo para el excelente Curtains, hermosamente relajado, y altamente orquestal, lo que a veces servía para ocultar el humor irónico de varias de las canciones. Simple Pleasure fue una intrigante colección que llevó a la superficie su influencia de soul previamente subestimada, que precedió al también excelente Can Our Love… de 2001. Tindersticks se había convertido en un grupo respetado y consolidado, pero ciertas tensiones internas empezaron a notarse en la siguiente obra, un Waiting For The Moon editado en verano de 2003 por Beggars Banquet.

Tras su gira la banda se partió por la mitad con la salida de importantes miembros y Staples arrancó su carrera en solitario lanzando dos discos. El fin del grupo parecía cantado después de unas declaraciones del cantante al publicar su según trabajo, Leaving Songs: «Estas son canciones escritas al borde de dejar las cosas que amaba y adentrarme en una nueva vida desconocida, tanto musical como personalmente. Siempre supe que estas canciones eran el fin de algo, una especie de cierre de un círculo de una forma de escribir que comencé hace tanto tiempo y supe que tenía que seguir adelante».

Para nuestra suerte el grupo volvió en 2008 con la formación que han mantenido hasta la fecha, con Staples al frente junto a sus fieles David Boulter, Neil Fraser, Dan McKinna y Earl Harvin. Desde 2008 con The Hungry Saw (2008) al más reciente Distractions (2021) han entregado seis nuevos álbumes en los que han demostrado una capacidad increíble para evolucionar, acercarse al folk y hacer olvidar glorias pasadas, manteniendo ese tono que les acerca a Lee Hazzlewood, Tim Hardin, Leonard Cohen o Scott Walker, los habituales matices evocadores y ese poso de melancolía que baña cada rincón de su música.

Tindersticks en 15 canciones

01. «City Sickness»

02. «Tiny Tears»

03 «Traveling Light»

04. «Rented Rooms»

05 «Can We Start Again?»

06. «Dying Slowly»

07. «Sometime It Hurts»

08. «My Oblivion»

09. «Boobar Come Back To Me»

10. «Harmony Around My Table»

11. «This Fire Of Autumn»

12. «Medicine»

13. «Hey Lucinda»

14. «The Amputees»

15. «A Man Needs a Maid»