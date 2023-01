Mac de Marco anuncia nuevo disco, ‘Five Easy Hot Dogs’

Mac de Marco está de vuelta con un nuevo trabajo, sucesor de Here Comes The Cowboy (2019). Five Easy Hot Dogs que estará disponible digitalmente y en CD el 20 de enero. (El vinilo llegará en mayo). Es un disco en gran parte instrumental y fue grabado mientras hacía un viaje en coche por el país.

Según comenta el propio autor en su página web: «El plan era empezar a conducir hacia el norte y no volver a casa a Los Ángeles hasta que terminara de grabar un disco», Five Easy Hot Dogs es una colección de grabaciones instrumentales de Mac durante sus viajes. «Es un poco como estar de gira, solo que no había conciertos y solo estaba malgastando dinero». Todas las canciones de Five Easy Hot Dogs se grabaron y mezclaron en la ciudad correspondiente de cada título de canción, y la lista de canciones refleja el orden cronológico en el que se produjeron las canciones.

«Algunos lugares en los que me quedé más tiempo que en otros, algunos de ellos los conocía del pasado, otros no tanto. Trataba de mantenerme ocupado todo el tiempo. Si no sabía qué estaba pasando en una ciudad, simplemente caminaba hasta que alguien me reconocía y a partir de ahí. Conocí a mucha gente interesante de esta manera y tuve un montón de experiencias interesantes».

«La naturaleza de recorrer, grabar y viajar de esta manera no presta bien para sentarse y planificar o pensar en lo que estaba tratando de hacer. Nunca tuve un sonido en mente, ni un tema ni nada, simplemente empezaría a grabar. Afortunadamente, la colección de grabaciones de este período tienen una identidad musical presente en conjunto. Estaba en ello mientras lo hacía y esto es lo que salió de ello, tal como fue».

Estas serán las canciones de ‘Five Easy Hot Dogs’ de Mac de Marc0

01 Gualala

02 Gualala 2

03 Crescent City

04 Portland

05 Portland 2

06 Victoria

07 Vancouver

08 Vancouver 2

09 Vancouver 3

10 Edmonton

11 Edmonton 2

12 Chicago

13 Chicago 2

14 Rockaway