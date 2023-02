Blockparty Arganzuela vuelve con Bad Nerves, CIVIC y Miranda and The Beat

El próximo 3 de junio, la Explanada Negra Multiusos de Madrid Río volverá a ser el escenario para el regreso de Blockparty Arganzuela 2023. Un día lleno de música en vivo al aire libre, acompañado de variados puestos de comida y bebida, así como de la animación de los mejores DJs.

La promotora Heart of Gold, ha programado una edición con clara apuesta por los sonidos más contundentes. Hasta el momento, han anunciado a tres bandas que prometen incendiar el entorno: Bad Nerves (Reino Unido), CIVIC (Australia) y Miranda and The Beat (Estados Unidos).

Entradas para Blockparty Arganzuela 2023

Sábado, 3 de junio – Explanada Multiusos Madrid Río

de 13:30 a 23:00h

Entradas ya a la venta

Precio especial de salida de 20€ + gg (hasta fin de existencias)