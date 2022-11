Estrenamos ‘Cisne Negro’, nuevo vídeo de Pecker

Pecker publicará el que será octavo disco de su carrera el 20 de enero de 2023. Un disco que llega con el nombre de Peso Pluma que ha sido grabado gracias a una exitosa campaña de crowdfunding y que contará con la colaboración de músicos como Víctor Cabezuelo (Rufus T. Firefly), Víctor Pescador (Sonograma, Ángel Stanich…) o Chema Moreno (Nena Daconte), además de la producción de Ramiro Nieto(The Right Ons, Zahara, Sidecars, Sidonie…).

Hoy estrenamos el vídeo de “Cisne negro” realizado y animado por Lucas Tresaco, tercer single de adelanto. Una canción que reflexiona sobre el síndrome del impostor, sobre cómo nos ven los demás, sobre quiénes nos creemos que somos y quiénes somos realmente. Es cuando nos encontramos a solas en la oscuridad, cuando podemos decirnos la verdad, esa que duele a veces; es en ese momento cuando podemos hacer balance y reconciliarlos con nosotros mismos, ser ese cisne negro lleno de belleza y también misterio. Y eso se multiplica, como dice el estribillo, si estamos rodeados de amor.

Según Pecker: «Cuando estaba imaginando su melodía y escribiendo la letra, antes incluso de tener el estribillo, paseaba un día por los paisajes más arizonianos de Huesca con mi galgo Yoda, y me encontré con un hombre que me contó que en una finca cercana tenían muchos animales, entre ellos un cisne negro. Unos días más tarde, mi curiosidad me llevó de nuevo por allí y me pareció verlo volar. ¡Eso es! Esa era la imagen que buscaba para mi canción. ¡Ese iba a ser el título! Y conseguí así cerrar todos sus versos. Unos meses después la casualidad hizo que me encontrara otra vez con aquel hombre, le conté mi historia, pero me aseguró que el cisne no podía volar. Supo que le habían cortado las puntas de las alas.

En lo sonoro, en lo musical, diseñé un ritmo que hace brillar la canción desde los sintetizadores y la lleva al territorio del synthpop más enérgico. Y una vez más, Ramiro Nieto se encargó de la producción, percusiones, coros y baterías, Víctor Cabezuelo de algunos sintes y pianos eléctricos, Manola de más sintes y pianos eléctricos, Víctor Pescador de las guitarras, Chema Moreno del bajo y Ana María Acón de algunos coros más.

Por otra parte, “Cisne negro” me trae otro regalo, que lo será también para vosotros, mi hijo Lucas, Lucas Tresaco, ha realizado su videoclip, una colorida pieza que mezcla imagen real y animación y que ilustra perfectamente el misterio de la canción. Me flipa que él venga detrás empujando, me flipa confiar en su imaginación, en la de su generación, es una creatividad que está nueva y es radiante».

Escucha ‘Cisne negro’ de Pecker