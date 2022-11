Descubre la música experimental de Unaim

Unaim es el proyecto musical del compositor de Hondarribia, actualmente afincado en San Sebastián, Unai Manterola. Interesado en la música desde temprana edad, entre sus compositores favoritos están Hans Zimmer, Vangelis y Ennio Morricone. A partir de sus referencias, y con amplitud de miras, Unaim crea unas composiciones en las que experimenta con diferentes estilos y sonidos. Principalmente experimenta con la música electrónica añadiendo elementos orgánicos como pianos o arreglos orquestales.

Unaim publicó su primer EP, Hiruki, en 2019. Se trataba de un conjunto de piezas minimalistas con toques de piano. Tras lanzar un sencillo con aire new age en 2020, «Inon ez», en 2022 ha publicado dos EPs: Pletora hace ya unos meses y A New Regard a finales de octubre.

Pletora combina géneros muy distintos, desde la música electrónica más experimental hasta sonidos más new age y ambient. Por su parte, A New Regard se acerca a sonidos similares al dream pop o incluso el trip hop, con tres canciones oníricas y envolventes. En A New Regard colabora la cantante polaca Joan Silentio, nombre artístico de Malwina Tkacz. Su voz incrementa ese efecto hipnótico que de por sí tienen estas tres piezas que componen el último trabajo hasta la fecha del compositor vasco.

Actualmente Unaim sigue componiendo nuevas canciones y se encuentra preparando un nuevo EP en el que, al menos en su primer sencillo, experimentará con el sonido synthwave.

De momento, te proponemos que escuches los dos EPs que ha publicado en este 2022: Pletora y A New Regard.

