Estrenamos el nuevo sencillo de A Permanent Shadow

A Permanent Shadow es el proyecto musical de CP Fletcher, quien dio sus primeros pasos como líder formando un proyecto tributo a Lou Reed, The Magic and Loss Orchestra. De su admiración por el neoyorquino surgió esta aventura musical, y también su primer álbum, Songs of Loss. Un disco del que te hablamos hace un par de años en nuestra sección 7 Minutos al Día.

En 2022 A Permanent Shadow ha publicado su segundo disco, Humdrum (APE Music), y recientemente también ha lanzado un EP de versiones titulado UnderCover. Un disco del que CP Fletcher, vocalista de la banda y único miembro fijo, cuenta que «cuando comenzamos a trabajar en nuestro tercer disco, de repente me encontré con una gran cantidad de versiones que quería grabar que no había forma de que todas terminaran en el álbum, así que optamos por una especie de parada técnica en forma de EP«.

Una de las versiones que aparecen en el EP es «Raincheck», de la banda británica de efímero recorrido a finales de los 90 Tin Star. «Raincheck» es, confiesa Fletcher, una de sus canciones favoritas de todos los tiempos. Quizás por eso ha sido la canción escogida para ser lanzada como primer sencillo. Un sencillo que estrenamos hoy en Muzikalia y que puedes escuchar a continuación en este vídeo lyric que A Permanent Shadow han preparado para la ocasión.

