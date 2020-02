A Permanent Shadow, siguiendo la senda de Lou Reed

A Permanent Shadow es el proyecto musical de CP Fletcher, quien dio sus primeros pasos como líder formando un proyecto tributo a Lou Reed, The Magic and Loss Orchestra. De su admiración por el neoyorquino surgió esta aventura musical, y también su primer álbum, Songs of Loss. En estudio Fletcher ha estado acompañado por un elenco rotativo de músicos y productores entre los que destaca Albert Català, un pianista de formación clásica que ha ayudado a poner en forma las canciones del disco, producido por Valentín Nieto. Un álbum que fue grabado en Barcelona en el transcurso de varios meses desde la primavera hasta el otoño de 2018, con Albert Català en piano, sintetizadores y teclados y Valentín Nieto cubriendo guitarra, bajo y teclados adicionales. El resto de participantes son músicos de la escena local de Rock y Jazz (Joe Traveller, Sergi Carós, Didac Ledesma, Joao Vieira, Doris Almansa) que contribuyeron con instrumentos adicionales y coros.

Songs of Loss, el primer álbum de A Permanent Shadow, incluye una versión de “Sword of Damocles”, originalmente incluida por Lou Reed en el álbum Magic and Loss. También encontramos una lectura de “See the Lights”, canción de otro de los héroes de CP, Simple Minds. La pieza central del álbum no es una versión, pero se trata de una oda a otro de los grandes referentes de CP Fletcher, David Bowie. Una canción llamada “Sailor” que trata sobre la influencia de Bowie en generaciones de inadaptados y de su fallecimiento prematuro. Las canciones de A Permanent Shadow, como podemos comprobar, tienen un halo nostálgico, una temática oscura en la que también tienen cabida, además de los homenajes a los ídolos desaparecidos, el miedo a la soledad, la pérdida de la fe y la preocupación por la salud.

A Permanent Shadow se presentará en directo en Razzmatazz 3, en Barcelona, el próximo 6 de marzo. Puedes adquirir las entradas anticipadas, desde 10€, en este enlace.

Puedes escuchar Songs of Loss, el primer disco de A Permanent Shadow, en Spotify.