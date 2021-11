Estrenamos el primer sencillo de Mule Jenny

Mule Jenny es un nuevo proyecto musical puesto en marcha por el francés Etienne Gaillochet (We Insist !, Zarboth). Etienne ha sido co-compositor, cantante y batería de la banda durante muchos años. Con su nuevo grupo debutará el próximo 10 de diciembre con un álbum titulado All These Songs of Love and Death que publicarán conjuntamente los sellos Grabuge Records, Araki y Figures Libres.

Como primer sencillo del debut de Mule Jenny, Etienne ha escogido el tema “Cross the line”. Una canción que fue grabada en solitario con tres micrófonos y tocando la guitarra, el bajo, la batería y también poniendo la voz. “Cross the line” habla de un chico agresivo que ha perdido el sentido de lo que supone ponerse límites, debido a las humillaciones sufridas en su infancia.

Este primer sencillo de Mule Jenny llega acompañado de un vídeo que, como cuenta el propio Etienne, prácticamente no muestra nada especial. “No quería ser demasiado literal ni contar una historia, ya lo hace la canción. Quería dejar espacio para la interpretación del oyente. Creo que la necesidad de aportar imágenes asociadas con la música es agobiante. La música con frecuencia es mejor sin ellas. La única imagen que he querido asociar con la música es la portada diseñada por Matt Irwin”.

A continuación puedes escuchar el primer sencillo de Mule Jenny, “Cross the line”, en estreno exclusivo para España.