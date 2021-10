Fantastic Negrito retrasa su gira de enero a julio del próximo año

Fantastic Negrito ha pasado la gira que tenía anunciada para enero de 2022 hasta julio del próximo año, debido a la incertidumbre que todavía rodea a los viajes internacionales debido a la pandemia de coronavirus. Las nuevas fechas son: Madrid, el 14 de julio (Independance Club, dentro del ciclo SON Estrella Galicia); Valencia, el 15 (16 Toneladas); y Barcelona, el 16 (Sala Upload, SON Estrella Galicia). Las entradas ya adquiridas para estas tres actuaciones siguen siendo válidas en las nuevas fechas de julio. Sin embargo, se cancela la fecha de A Coruña, que estaba anunciada para el 29 de enero y no se celebrará en julio. Por lo tanto, el importe de las entradas adquiridas para esa actuación será reembolsado a quienes las compraron.

Fantastic Negrito ha ganado estos últimos años tres Grammys en la categoría de Mejor Álbum de Blues Contemporáneo, tal es el galardón que ha correspondido a sus discos “The Last Days Of Oakland” (2016), “Please Don’t Be Dead” (2018) y “Have You Lost Your Mind Yet?” (2020). Un hito. Por si con eso no hubiera suficiente para evidenciar el prestigio y la fuerza adquirida por Fantastic Negrito en el panorama del blues internacional durante el último lustro, en marzo de este año compartió un livestream con el legendario Taj Mahal.