Escucha a Sleaford Mods en manos de Orbital

Sleaford Mods comparten una remezcla de su canción “I Don’t Rate You” perteneciente a su último disco, Spare Ribs (2021), ha sido remezclada por sus compatriotas Orbital, dúo de música electrónica que ha transformado el tema original en una especie de himno para raves, impregnándolo de mayor dureza hipnótica. “Orbital hizo que la mayoría de sus contemporáneos parecieran tontos en los primeros días de la música de baile”, ha dicho Jason Williamson, uno de los dos componentes de Sleaford Mods (el otro es Andrew Fearn). “No podías ni siquiera empezar a entender de dónde venían. Era algo que les pertenecía totalmente en ese momento y, de hecho, así siguió siéndolo”.

Williams ha añadido en sus declaraciones sobre este remix que “‘I Don’t Rate You’, para mí, se inspiró en las primeras raves, en The Prodigy, Orbital, LFO. Esa es la sensación que tuve cuando Andrew me envió la música. Los dos utilizamos el punto de referencia de este tipo de música a la hora de evaluar cuál va a ser la mejor fórmula para las melodías más impactantes. No se puede jugar con eso. Y ahora tenemos una remezcla de uno de estos capos. Es lo adecuado”.

Os recordamos que Sleaford Mods actuarán el 26 de febrero en el Canelawinter de Torremolinos, el 26 de marzo en Madrid (Sala Mon Live) y el 27 de marzo en Barcelona (Razzmatazz).

Escucha “I Don’t Rate You (Orbital Remix)” de Sleaford Mods