FIB 2022 suma a Two Door Cinema Club, Zahara, IZAL y más

La esperada 26ª edición del Festival Internacional de Benicàssim se celebrará del 14 al 17 de julio de 2022. La maquinaria se pone en marcha para la edición del próximo año, que volverá a situar a Benicàssim en el mapa de los festivales más importantes.

Nuevos nombres se suman al evento de Castellón, que estos días está desvelando su cartel día a día de cuatro en cuatro a través de sus redes. Estos son los nuevos artistas que pasarán a engrosar su cartel: Two Door Cinema Club, IZAL, Zahara, La la Love You, Declan McKenna, Miss Caffeina, The Hunna, Joel Corry, que se unen a los primeros confirmados Kasabian, Viva Suecia, Steve Aoki y Tom Grennan.

Entradas para FIB 2022

El miércoles 10 de noviembre a las 12hs saldrán a la venta los abonos limitados a precio lanzamiento por sólo 39,99€ + gastos en fiberfib.com

Y el día 17 de noviembre vas a poder comprar todos los extras que necesitas para tu paso por FIB 2022, como el pase de Camping para Campfest o Villacamp, alquilar tu tienda de Glamping o reservar tu Promo Bebida con un 20% de regalo