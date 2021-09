Ginebras reeditarán su debut con material extra

Se cumple un año desde que Ginebras publicaran su disco de debut, Ya Dormiré Cuando Me Muera. Magüi, Sandra, Raquel y Juls no han parado ni un minuto en los últimos meses. Las ganadoras del Mejor Álbum de Pop del año en los últimos Premios MIN anuncian una reedición en formato vinilo del disco que estará disponible el 25 de noviembre en una Edición Deluxe con 3 Bonus tracks que incluirá una colaboración con dani.

Ginebras acaba de anunciar su gira por salas tras haber tenido que cancelarla por la pandemia además de los festivales que pronto se confirmarán. Puedes consultar las fechas al final de esta noticia.

Próximos conciertos de Ginebras

29 septiembre | Torremolinos | Auditorio Príncipe de Felipe

3 octubre | Ibiza | Sonorama Goes to Ibiza

9 octubre | Santander | On Sessions Centro Botín

10 octubre | Mieres | Centru Cultural

15 octubre | Gran Canaria | Festival Cero

16 octubre | Lanzarote | Sonidos Líquidos

22 octubre | Valencia | Love to Rock

30 octubre | Benicassim (Castellón) | San San Festival

13 noviembre | Madrid | La Riviera

19 noviembre | Cáceres | Gran Teatro

20 noviembre | Badajoz | Teatro López de Ayala

12 febrero 2022 | Murcia | REM

19 febrero 2022 | Toledo | Círculo de Arte

26 febrero 2022 | Sevilla | Sala Malandar

26 marzo 2022 | Zaragoza | Las Armas

Entradas a la venta en www.goldenbeatagency.com