El guitarrista de Brian Jonestown Massacre lanza nuevo disco con The Third Sound

El guitarrista de Brian Jonestown Massacre, Hákon Aðalsteinsson, lanza disco con su banda The Third Sound, grupo que comparte con Robin Hughes (guitarra / órgano), Fred Sunesen (batería) y Andreas Miranda (bajo).

First Light a la venta el 27 de agosto, marca una evolución hacia un sonido más brillante y, a veces, edificante. Combinando momentos de luz y oscuridad, el resultado es el largo más dinámico de la banda hasta la fecha: “Este álbum es definitivamente menos sombrío que el anterior, aunque algunos fantasmas del pasado acechan en el fondo. Siempre tratamos de hacer algo nuevo en cada álbum y nunca volvemos a hacer el mismo álbum, pero esto se siente como un cambio aún más grande de lo habitual, especialmente en lo que respecta al estado de ánimo. Algo nuevo está comenzando aunque el pasado no se olvida. Creo que el título, First Light, describe bastante bien la sensación general del disco “.

The Third Sound continúan con su post-punk gótico-psicodélico que recuerda a Echo & The Bunnymen, The Chameleons y otras bandas similares. Y adelantan la canción “Dissociation” de la que Hakon comenta: “”Dissociation’ es una canción sobre las líneas borrosas entre un estado mental alterado y la realidad que de alguna manera parece seguir tu experiencia incluso más de cerca de lo que debería. Dejándote sintiéndote atraído y desapegado al mismo tiempo, solo pudiendo ver las cosas desde la distancia “.

Escucha “Dissociation” de The Third Sound