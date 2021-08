Future Islands comparte su tercer EP de remezclas

Future Islands ha lanzado el tercer EP, ALAYA Remixes 3, que como los dos anteriores, contiene tres remezclas de canciones de su álbum de 2020 As Long As You Are (4AD / Popstock!),

El EP incluye una versión house de alta energía de “City’s Face” del legendario productor de house y techno Carl Cox, una versión etérea de “Born In A War” del violinista experimental Sudan Archives, y un remix lento y temperamental de “Waking” a cargo del productor underground de Hip-Hop Controller 7.

ALAYA Remixes 3 está precedido por ALAYA Remixes 2, que contó con una versión chillwave ralentizada de “Thrill” del compositor y productor de synth-pop Washed Out, una interpretación house-beat de “Thrill” del artista electrónico de San Francisco COMPUTER DATA, y un remix optimista de “Hit The Coast ”de Smallboy.

Escucha ‘ALAYA Remixes 3’ de Future Islands