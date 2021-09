Hayden Thorpe estrena la canción ‘Metafeeling’

Hayden Thorpe continúa adelantando canciones de lo que será su segundo trabajo en solitario, continuación de Diviner (2019). El próximo 15 de octubre Domino publicará Moondust For My Diamond, del que ya podemos escuchar otro adeanto, “Metafeeling”, que sigue a las canciones previamente compartidas “Parallel Kingdom” y “The Universe Is Always Right” .

Al igual que con esas dos canciones, el video de “ Metafeeling ” está dirigido por Percy Dean y filmado en The Lake District tierra natal de Thorpe, mostrando el espectacular paisaje de su casa mientras toca la guitarra con su traje igualmente espectacular . Esa guitarra Hagstrom de barítono vikinga es el centro de Moondust For My Diamond, y Hayden la compró en Brooklyn el día de San Valentín de 2019 y explica : “si el piano era mi instrumento tótem para ‘ Diviner ‘ , esta guitarra se convirtió en el amuleto del nuevo disco”.

Hablando de “Metafeeling”, Hayden Thorpe dice: “ Me sentí inspirado por los estudios spor que quería explorar la conciencia de una manera segura. La línea ‘ lo que fuera era , ahora lo es ‘ vino a mí y se destila gran parte de lo que había experimentado durante ese tiempo. “

Escucha ‘Metafeeling’ de Hayden Thorpe