Lala Lala comparte el single ‘Prove It’

Lala Lala, el proyecto de la artista de Chicago Lillie West, comparte “Prove It”, el sencillo más reciente de su próximo álbum, I Want The Door To Open, que sale el 8 de octubre en Hardly Art.

El próximo mes, West realizará una serie de presentaciones de discos antes de embarcarse en una gira por el Reino Unido, Europa y América del Norte en 2022.

“Prove It” está contenido y pulido, con West cantando sobre limpias guitarras antes de que la pista alcance su clímax percusivo.

“’Prove It’ es una canción sobre gente insaciable y la idea de ‘bueno’ vs ‘malo’. Se trata de la falta de control. Aunque esta canción es acusatoria, me identifico con la persona con la que estoy hablando. Creo que a veces, cuando criticamos a otras personas, también estamos hablando de nosotros mismos “.

Escucha ‘Prove It’ de Lala Lala

Foto Lala Lala: Michael Schmelling