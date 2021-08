Hayden Thorpe estrena nuevo sencillo, ‘Parallel Kingdom’

Hayden Thorpe comparte su nuevo sencillo, “Parallel Kingdom”.

Al igual que con el video del single anterior, “The Universe Is Always Right“, el video de “Parallel Kingdom” fue filmado en la tierra natal de Hayden, The Lake District, bajo la dirección de Tom Haines. Hayden dice que “hay historias antiguas que contar aquí, eones se desarrollan en una sola mirada. Usar Swinside Stone Circle como ubicación le dio a todo una cierta santidad “.

En “Parallel Kingdom” vemos a Hayden continuar su viaje desde los paisajes internos de Diviner hacia visiones del espectáculo que nos rodean. “Gran parte de nuestra existencia es una maravilla inconcebible, pero estamos tan distraídos que rara vez registramos la inmensidad del momento. Allí mismo, a nuestro lado todo el tiempo, está la maravilla de todo”, dice Hayden en“ Parallel Kingdom ”. Sónicamente, la pista es un brillante ejemplo de la profunda conexión de décadas que Hayden tiene con el productor, Richard Formby. Los dos trabajaron en una línea de bajo que Hayden había escrito años antes, pasándola a través del monolítico sintetizador modular autoconstruido de Formby para crear la versión emocionante y apasionante que es hoy.

Escucha “Parallel Kingdom” de Hayden Thorpe