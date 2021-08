A Place To Bury Strangers comparten nuevo vídeo, ‘In My Hive’

A Place To Bury Strangers comparten el video del sencillo ‘In My Hive’, de su nuevo EP, Hologram, que ya está disponible desde hace unos días.

El video dirigido y protagonizado por Manon Aulon Elphick, Niicolé y los compañeros de agencia de Dedstrange Data Animal, es una macabra historia de venganza servida cruda. Filmada en ásperos primeros planos de gran angular, esta historia claustrofóbica de asesinatos, magia y caos es un duelo a muerte gótico de cinco dedos para los sentidos. Preparándose para una pelea, reflexionando sobre el potencial con el filo de un cuchillo, ojos vidriosos, metal fundido vertido en la boca de los futuros compañeros de banda zombis, luces intermitentes abrumadoras, todo visto a través de una lente psicodélica de cerca.

“‘In My Hive’ trata sobre cómo me dejé aprovechar por otras personas porque simplemente no me importaba en ese momento, pero definitivamente ha vuelto para atormentarme”, dice el líder de A Place To Bury Strangers Oliver Ackermann. “Puede ser agotador lidiar con estas emociones, pero es mejor pensar en lo que está sucediendo y superarlo”.

Disfruta el vídeo de ‘In My Hive A Place To Bury Strangers