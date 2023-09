Homenaje a Mark Lanegan en ‘Bienvenido a los 90’

Una nueva temporada de B90 llega y lo hace con un disco homenaje a Mark Lanegan.

Quince artistas participan para reconstruir momentos de su carrera con los Trees, momentos en solitario y colaboraciones.

GRACIAS a todas las personas involucradas por su generosidad, cariño y talento para que esta emisión sea una realidad y SÚPER GRACIAS a , Alfonso, Iván, Amparo, Diana y Fernando por pasarse por el estudio para ver el programa en directo.

Suena:

1. Lost Satellite feat Alain Johannes – One Way Street

2. Ok Lanegan by Ultracuerpos – The Gravedigger’s Song

3. Las Heridas – Vestido de Boda

4. Saturna – Shadow of the Season

5. Allova – Where Did You Sleep Last Night

6. Sanford Music Factory – All I Know

7. Susie Vicha – Riding the Nightingale

8. Le mur -In the Fade

9. Empty Files – Long Gone Day

10. Alphawaves – No One Knows

11. Maud the moth – When Your Number Isn’t Up

12. Keloidrop – Hanging Tree

13. Mariano Rupil & James Vieco feat. Aaron Feder – St. Louis Elegy

14. Ajeeb – Witness

15. Ava Adore – Nearly Lost You

Art by Álvaro Dorta

Spcecial Thanks Sergio de Pimpam Records