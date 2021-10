Jack White comparte nuevo single, ‘Taking Me Back’

Jack White está de vuelta con el primer material tras el curioso Boarding House Reach (Third Man/XL Recordings/Everlasting Popstock, 2018) un disco plagado de colaboradores, entre los que se encuontraban el batería Louis Cato (Beyoncé, Q-Tip, John Legend), la bajista Charlotte Kemp Muhl (The Ghost of a Saber Tooth Tiger), DJ Harrison en sintetizador, el teclista Neal Evans (Soulive, Talib Kweli, John Scofield), el percusionista Bobby Allende (David Byrne), y los coros de Ann & Regina McCrary del trío de gospel de Nashville, The McCrary Sisters.

“Taking Me Back” es su nueva canción, que aparece en el nuevo tráiler del próximo Call of Duty: Vanguard, además de compartir una versión alternativa más suave llamada “Taking Me Back (Gently)”.

Jack White canta y toca todos los instrumentos en “Taking Me Back”, que produjo en sus Third Man Studios en Nashville. La pista es un regreso al rock después de la rareza de Boarding House Reach, con un ritmo de fondo contundente y grandes y atrevidos riffs de guitarra salpicada en algunos sintetizadores, agregando un toque futurista a una pista en la que vuelve a su lado más reconocible.

Escucha ‘Taking Me Back’ y ‘Taking Me Back (Gently)’ de Jack White