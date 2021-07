James Blake anuncia nuevo disco y lanza single

James Blake tendrá nuevo disco en septiembre. La continuación de Assume Form llega con el título de Friends ThatBreak Your Heart.

Además, ha compartido el video de un nuevo sencillo “Say What You Will” protagonizado por el músico, compositor y productor Finneas, hermano de Billie Eilish.

“La canción trata sobre encontrar la paz con quién eres y dónde estás, independientemente de lo bien que parezca estar haciéndolo a otras personas”.

Estas son las canciones de Friends ThatBreak Your Heart de James Blake

01 Famous Last Words

02 Life Is Not The Same

03 Coming Back [ft. SZA]

04 Funeral

05 Frozen [ft. J.I.D and SwaVay]

06 I’m So Blessed You’re Mine

07 Foot Forward

08 Show Me [ft. Monica Martin]

09 Say What You Will

10 Lost Angel Nights

11 Friends That Break Your Heart

12 If I’m Insecure

Escucha ‘Say What You Will’ de James Blake