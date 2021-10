James Blake – Friends That Break Your Heart (Republic Records)

Diez años de carrera discográfica cumple el británico James Blake hasta convertirse en el crooner sentimental del stablishment comercial, ese que acoge a los corazones solitarios, voces lloronas y desamparadas, pero que aportan una tensión acogedora para el oyente. Atrás quedaron sus requiebros dubstep con su debut homónimo y llegó la consagración definitiva con Overgrown (2013) que, de forma inteligente, el amigo César Estabiel llegó a calificarlo como “el Low del soul”: líneas de sintetizador casi ingrávidas en las que su voz plañidera iba tejiendo un pemntagrama en la que la melaza campaba a sus anchas. Es cuestión de gustos, pero a quien esto suscribe lo dejaba helado.

Tras la pandemia parece que Blake sigue en sus trece, pero esta vez su música se deja oxigenar por colaboradores diversos que contribuyen -a su espartana fisicidad- a dar aire fresco en forma de texturas que enriquecen su peculiar cosmología. Friends That Break Your Heart (Republic Records, 2021) es, en mi opinión, su mejor disco: un canto a los amigos desaparecidos y que han dejado huella indeleble en su vida, y lo hace a ritmo de soul en gemas de trote mortuorio (maravilloso inicio con “Famous Last Words” en donde sabe controlar las piruetas de sus melismas), la elegante y carnal “Life Is Not The Same” que a uno le recuerda a un cruce entre Antony Hegarty y Prince, y en “Funeral” avanza por terrenos de alto voltaje emocional envuelto en brumas analógicas.

Las colaboraciones son de campanillas y realzan cada tema: SZA le acompaña a las voces en “Coming Back”, un temazo de R&B en toda regla; JID y Swavay ayudan a “Frozen” a proveerla de aires nocturnos y del trazo ingrávido a lo Moses Sumney.

Llegamos al meridiano del disco y “Show Me” se eleva como uno de los grandes monumentos de este disco: una majestuosa pieza de pop en la que el latido de una caja de ritmos y la voz de Monica Martin la hacen transportarnos al séptimo cielo. Lujuria. “Say What You Will” tiene como principal asidero unos arreglos preciosos de cuerda, y de la misma forma “Lost Angel Nights” sabe sacar su mejor partido en las virguerías vocales de un James Blake que, por fin, se encumbra como el dueño y señor del negociado del melodrama y la balada. Rick Nowels -colaborador de Lana Del Rey– escribe a medias la inmensa “Friends That Break Your Heart” (“and nobody’s prepared/nobody’s prepared/and they tell you “just you wait it kills you”), y acaba esta sugestiva travesía a los abismos sentimentales con “if I’m Insecure” con la sensación de que discos como este solo pueden salir de la mente de un genio.

