Jane Inc. – Faster Than I Can Take (Telephone Explosion)

Pues aquí tenemos, posiblemente, otro disco que pasará inadvertido en el recuento de lo más destacado de la cosecha musical de este año, pero que bien merece la pena rescatar del olvido. Jane Inc. es una compositora canadiense -nacida como Carlyn Bezic– que, además, colabora como músico ocasional en la banda que acompaña en los directos a U.S. Girls. Tras debutar el año pasado con el elepé Number One, Bezic vuelve a demostrar su valía en este extraordinario cancionero titulado Faster Than I Can Take (Telephone Explosion, 2022).

La de Toronto posee un don especial para hilvanar sonidos chispeantes que se apoyan en la música disco y en la psicodelia. En algunos tramos podemos entrever su parecido con la propuesta de su amiga Meg Remy como en el caso de “Every Rip” o “Dancing With You”. Cosmic disco con mucho neón y lentejuela.

Resonancias a Róisín Murphy van tejiendo las exultantes melodías de “Contortionists” y “Human Being” rebosantes de graves y requiebros inesperados. Tras ésta última, cambia de tercio y se marca una bossa nova del calibre de “Picture Of The Future” que te deja noqueado. Una muestra más de la capacidad de cambiar de registros con una facilidad pasmosa.

Acompañada por una guitarra acústica y con solemnes arreglos de sintetizador engatusa al oyente con “An Ordinary Thing”, para luego poner patas arriba la pista de baile de nuevo con “2120” que es su infalible homenaje a los tórridos flirteos sintéticos de Giorgio Moroder y Donna Summer. I feel love y de qué manera.

Escucha Jane Inc. – Faster Than I Can Take