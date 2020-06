Jarvis Cocker y sus JARV IS… comparten nuevo single

JARV IS… comparte su nuevo single ‘Save The Whale’ extraído de su próximo disco Beyond The Pale que se publicará el 17 de julio via Rough Trade Records / Everlasting Popstock.

Sobre ‘Save The Whale’ Jarvis cuenta, “El título me vino a la cabeza cuando salía del cine después de haber visto el documental de Nick Broomfield “Marianne & Leonard: Words of Love”. La sección “Smooth World, Wrinkly World” surgió de un recuerdo de infancia de estar enfermo: Escuchaba el murmullo de una gran multitud acompañado de una imagen visual de un dibujo de líneas (algo así como un cuadro de Patrick Caulfield, me he dado cuenta desde entonces) en el que todos los objetos cambiaban rápidamente entre ser lisos y bulbosos y luego delgados y arrugados. Solía aterrorizarme. Curiosamente, Jason (nuestro mago de la electrónica) dijo que tuvo una experiencia similar en su infancia, excepto que solía ver una tetera rodeada de contornos psicodélicos de sí misma. Emma (nuestra violinista y corista) se encontró cantando “Smooth World, Wrinkly World” como una canción de cuna para su hija de 18 meses la otra noche. Pásala”.

El álbum debut de JARV IS… Beyond the Pale saldrá a la venta el 17 de Julio via Rough Trade Records / Everlasting Records y es el primero con música original de Jarvis Cocker desde el 2009 cuando publicó Further Complications. El primer single del EP “Must I Evolve?” se estrenó en mayo del 2019 y apareció en muchos “Top 10? del año.

JARV IS… está formada por Jarvis Cocker (voz, guitarra, percusión), Serafina Steer (arpa, teclados, coros), Emma Smith (violín, guitarra, coros), Andrew McKinney (bajo, coros), Jason Buckle (sintetizador y tratamiento electrónico) & Adam Betts (batería, percusión, coros).

JARV IS… es una experiencia continua y viva porque la vida es una experiencia continua y viva.