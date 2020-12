Joe Crepúsculo – Supercrepus II (El Volcán Música)

Qué bien me lo he pasado escuchando el nuevo disco del Crepus. Es como estar jugando a encontrar al ¿Quién es quién? con otras músicas en un disco que es, sin duda, su apuesta más arriesgada hasta el momento. A Joël Iriarte le gusta proyectar sus influencias sin pudor, y que quieren que les diga, su labor de dignificar la música popular (aquella tan denostada por el “buen gusto”) es algo que siempre me ha gustado.

No sé si dentro de un mes pensaré lo mismo de este Supercrepus II (El Volcán, 2020) e igual lo dejo reposar por una temporada en la estantería de mis discos, pero qué más da. Joe Crepúsculo es un personaje único por estos lares, aunque su iconoclastia acabe en excesos por acumulación. Una persona sin ningún tipo de prejuicio y esto, quizás, hace que tenga que pagar un peaje en nuestra adocenada escena pop. Su narrativa ha ido evolucionando con el tiempo con una convicción que ya quisieran muchos que repiten la fórmula hasta el esperpento.

El antiguo componente de Tarántula, mientras escribía las canciones, pensó que muchas de ellas se asemejaban al laureado Supercrepus (2008), y de ahí esta secuela, con una rosa que fuma en la portada. Humor surrealista y pastiche sonoro posthumanista para hacernos bailar y pensar y llorar.

Este es un disco extenso (doble vinilo) en el que prescribe con su peculiar lirismo todas sus obsesiones acompañado por primera vez por una banda de músicos que sacan músculo a las partituras con sus aportaciones, y una excelente producción de Sergio Pérez (SVPER).

“Esta noche hay luna llena pero la tapa un león” canta en la inaugural “Calaveras Negras” que es como una colisión improbable, y sin airbag, entre Hall & Oates y Gabinete Caligari, y el sonido AOR envuelve la sombría “Hoy No Sale El Sol” mullida con teclados que hacen cenefas orientales.

El country hace aparición en “Te Brilla La Cara” que podría estar firmada por La Frontera si éstos hubieran optado por el humor dadá en vez de mimetismos rancios. Chris Isaak se enfunda en un traje de brillantina en “Lo Peor” y copula con unos Chic poligoneros, mientras que en “No Sé Si Es Amor”, acompañado del gran Tomasito, se marcan una versión rumbera de Roxette, y no sé si ponerme a llorar, o bailar con el rímel corrido. Joël es muy fan del grupo sueco, y también de Los Ilegales, pero éstos no quisieron colaborar en “Destruir La Ciudad”. Otra vez será.

