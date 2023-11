Hoy toca hablar de Johnny Marr, quien no solo es uno de los guitarristas más brillantes de su generación, sino que es el artista que a mediados de la década de los 80 tocó el cielo con su banda The Smiths, siendo coautor de todas las canciones junto al vocalista Morrissey.

Tuvieron que que pasar 25 años para que John Martin Maher, más conocido como Johnny Marr, diera un puñetazo en la mesa para reivindicarse como un frontman a la altura de su leyenda. Con The Messenger, editado en 2013, el de Manchester resurgía como un activo a tener en cuenta y arrancaba una etapa siendo el principal foco de atención, después de años y años, ejerciendo como escudero de lujo de un buen número de bandas.

Aprovechando que llega su primer álbum recopilatorio, titulado Spirit Power: The Best Of Johnny Marr en el que hace un repaso de su primera década como solista, vamos a dedicar un nuevo Conexiones MZK a enlazar su presente, con todo lo que hizo desde que se separaran The Smiths. 20 canciones con su presencia, de Bryan Ferry a The Pretenders, de The The a The Cribs, sin olvidar a Electronic o Modest Mouse, hasta llegar a nuestros días.

Escucha Johnny Marr: del final de The Smiths a nuestros días

(Este episodio no puede escucharse en Spotify por una reclamación de derechos de algunas pistas que no pueden reproducirse allí)

