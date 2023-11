Helado Negro (Sala París 15) Málaga 01/11/23

La noche de todos los santos de este 2023 no fue una cualquiera en Málaga, pues se presentaba Roberto Lange , aka Helado Negro, en una de las múltiples paradas de una gira muy esperada por lo poco que se prodiga por nuestros país, logrando congregar a un número aceptable de seguidores, si bien no los que hubiéramos deseado y esperado los que tanto admiramos su música.

Poco pareció importarle a nuestro encantador protagonista, que ya desde los primeros acordes de “Purple Tones” se metió al público en el bolsillo con sus curiosos bailes que logran cautivar al espectador, haciéndole entrar rápidamente en situación, e invitándole a reflexionar, de alguna manera, sobre la cantidad de cantantes de música pop más a o menos bailable, que se parapetan tras el micrófono y apenas mueven las pestañas. Sin tiempo que perder, fue desgranando las virtudes de esa obra maestra que es Far In (4AD/Everlasting, 2021) dejando caer a las primeras de cambio “Hometown Dream”, “Gemini And Leo” y “There Must Be A Song Like You”. Ahí es nada.

Carismático, cercano y muy natural, el artista de Florida interaccionó con la gente que asistía hipnotizada al goteo de melodías aterciopeladas, cubiertas por teclados y sutiles notas de guitarra o bajo, con el acertado matiz que otorgan las percusiones más crudas en su directo. El suyo fue el triunfo de la música por encima del teatro o la parafernalia, de un compositor que sin buscar atraer la atención de los focos, va consolidando una discografía excelente, donde caben referencias de todo tipo y naturaleza: del jazz a la bossa-nova, del pop o la electrónica al kraut, del folk a la música bailable con la mirada puesta en la siempre interesante escena de latinoamérica. Un explorador incansable que disfruta experimentando con instrumentos a cada cuál más extraño y desconocido, y que devora exquisitas referencias buceando en la historia para acercar al presente los tesoros del pasado.

Hubo espacio también para puntuales paradas en los siempre reivindicables Private Energy (Asthmatic Kitty, 2016) y This Is How You Smile (Rvng Intl. , 2019), especialmente presente este último en el bis con “País Nublado” y sobre todo “Running”, logrando una agradecida interacción con los allí presentes. Fue una noche en la que pudimos olvidar las prisas, las urgencias y rechazar cualquier síntoma de estrés. Todo lo que había que hacer era cerrar los ojos y dejarse llevar por las sinuosas caricias de “Agosto”, por los contoneos juguetones de “Outside The Outside” o por el rotundo palpitar del nuevo single “LFO”, que le acerca al psych-rock con notables resultados. Me niego a pensar que esta vaya a ser la única visita de Helado Negro por estos lares. La presencia de varias de las mentes pensantes detrás del CanelaParty en la sala, me hace pensar que no será así. Y solo puedo desear que no sea simplemente una corazonada.