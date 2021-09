Jon Hopkins tendrá nuevo disco en noviembre

Jon Hopkins publicará Music For Psychedelic Therapy el próximo el 12 de noviembre (en Digital/CD) y el 11 de febrero de 2022 en vinilo vía Domino.

La continuación de Singularity (2018) deja a un lado la introspección y según comenta: “Sentía que era momento de resetear, de esperar que la música saliera de otro sitio”.

Junto con el anuncio del disco llega la primera de las canciones que conocemos del álbum, “Sit Around The Fire” de la que cuenta: “‘Sit Around The Fire’ existe a partir de una de las profundas sincronicidades que marcaron el comienzo de esta cosa (Music For Psychedelic Therapy)”, comenta Hopkins. “Me contactó East Forest, que había pasado algún tiempo con Ram Dass en Hawai antes de su fallecimiento. Se le dio acceso a varias charlas menos escuchadas de los años 70 y se le pidió que les pusiera música. Me envió algunos puntos de partida, incluidas las hermosas voces corales que grabó y que abren la pieza. Me puse los auriculares y con la voz de Ram Dass dentro de mi cabeza, me senté al piano e improvisé. Lo que escuchas es lo primero que salió, simplemente apareció en respuesta a las palabras “.

Escucha ‘Sit Around The Fire’ de Jon Hopkins

Foto Jon Hopkins: Steve Gullick