Oh, See! Festival (Málaga) Día 1 – 01/09/2021

Sin apenas habernos recuperado de la onda expansiva que dejó el Brisa Festival en la capital malagueña, el Oh, See! Festival recoge el testigo con un cartel sobresaliente y muchas ganas de que la fiesta no decaiga. Y en este contexto, qué mejor que arrancar el evento con una combinación tan explosiva como la desplegada ayer.

Abrieron We Are Not Dj’s, quienes caldearon el ambiente con su cóctel explosivo de ritmos bailables que hizo conectar al público desde el inicio. No en vano, siempre son elegidos entre los mejores Dj’s de cada temporada en cualquier medio especializado que se tercie. Lo suyo es una apuesta segura y ganadora.

A continuación, Ladilla Rusa mezclaron con tremendo sentido del humor, disertaciones surrealistas y repletas de ironía con sus hits reconocibles e inconfundibles. Su sentido de la fiesta es total, creando un concepto de show que mezcla verbena con performance, y que te quita las penas de un plumazo. Tania Lozano y Víctor Clares no paran ni un segundo de deslizarse por el escenario regalando coreografías imposibles (esa bicicleta en el suelo, pasará a los anales del festival), interaccionando con el público al que hace sentir partícipe desde el primer instante, y arrancando sonrisas repletas de hedonismo y celebración. “Kitt Y Los Coches Del Pasado”, “Criando Malvas”, “Bebo”, “Todos Los Días Lo Mismo”, “Princesas”, “Encarni Encarnae” y, cómo no, ese himno desternillante que es “Macaulay Culkin”, se sucedieron pletóricas de la mano de tan carismáticos agitadores de masas.

Rigoberta Bandini apenas cuenta con un puñado de temas a día de hoy, pero los defiende con seguridad y desparpajo, con buen sonido y mejor actitud, desatando las ganas de moverse y pasar a la acción. Con sus letras mezcla de costumbrismo con sorna, y modernidad de bolsillo, lo suyo trasciende el hype y se convierte en una realidad presentada sin trampa ni cartón. Nada es impostado en ella, que se presenta sencilla y auténtica, cargada de motivos para hacernos creer en su proyecto. Las canciones hablan por sí solas: “In Spain We Call It Soledad”, “Fiesta”o “Perra”, sonaron frescas y radiantes, sin necesidad de resultar pretenciosas, lograron sacudir el auditorio, e incitaron a Ladilla Rusa a salir y desbarrar con ellos sobre las tablas. Aquello fue una agradecida invitación a perder el control, tras tanto tiempo de contención y limitaciones, y siempre respetando el contexto en el que aún seguimos sumidos.