Junior Boys – Waiting Game (City Slang / Music As Usual)

Empieza el nuevo disco de Junior Boys con un tema titulado “Must Be All the Wrong Thing” en el que la interferencia de un sonido se cuela y va trepanando nuestros oídos. Un drone que va siendo manipulado, por momentos parece que desaparece de nuestro pabellón auditivo, y al poco tiempo un sintetizador ambient va acolchando una melodía que podría ser de The Blue Nile o de David Sylvian. Jeremy Greenspan canta envuelto en neblina solo el título de la canción. Todo muy minimalista y etéreo y chic.

Junior Boys han progresado hasta alcanzar una madurez compositiva envidiable. De mezclar estallidos de drum & bass, R&B, o UK Garage con pop y disco, en este último elepé Waiting Game (City Slang, 2022) tiran por un paisajismo mucho más apegado a los ambientes sosegados, frágiles, incluso abstractos.

En “Night Walk” las cajas de ritmos y los sintetizadores van hilvanando una melodía de microhouse que es una delicia; aunque también se podría interpretar como un tema de R&B lo-fi en el que, en su recta final, escuchamos el sonido del mar y las gaviotas. La sombra de Squarepusher acecha, valga decirlo, y no muy lejos.

Greenspan y Matt Didemus dan forma a un cuerpo mutante en “It Never Occurred To Me” con lo que parecen unas voces filtradas cuyo fraseo es ininteligible, para dar paso a un gran tema de pop contagiado por el funk en “Thinking About You Calms Me Down” que perfectamente podría estar en un setlist de Jessy Lanza.

“Yes II” es otra buena composición de soul intrigante que me recuerda a la caligrafía de Morgan Geist por esa atmosfera tan sedosa que bebe tanto del tecno de Detroit como de Sade, mientras que “Dum Radio” retoman la senda del ambient aunque siempre desde una perspectiva pop. Las texturas jazzísticas arrebatan en la hermosa “Fidget”, el uptempo de fantasía en “Samba On Sama” no es acto para diabéticos, y acaban con una “Waiting Game” que es otra tonada de sophistipop para tardes de afterwork. No es el mejor disco de Junior Boys, pero la espera ha valido la pena.

Escucha Junior Boys – Waiting Game