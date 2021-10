Kit Sebastian – Melodi (Mr. Bongo)

Antes que nada, algo de historia. Lo que se conoce como anatolian rock fue una corriente musical que tuvo lugar en Turquía a finales de los sesenta y durante los setenta del siglo pasado, mezclando el rock psicodélico occidental con la tradición folclórica del país. En base a ello, surgieron innumerables artistas de hipnótico encanto que hoy son objeto del coleccionismo más furibundo. Hablamos de Erkin Koray, Selda Bagcan o Mogollar, todos de más que recomendable descubrimiento. Delicias de un bazar psicodélico para una fiesta sideral.

Todo vuelve. Y, por supuesto, esto también. Cada vez son más los artistas jóvenes amantes de mezclar este tipo de sonido con muchos otros, haciendo gala de una desinhibición que les otorga haber nacido en una sociedad sobreinformada y lejos de los constreñimientos que antaño se auto imponía la música pop. Ahora más se mola cuanto más se mete en la coctelera. En base a eso está surgiendo una especie de movimiento de, digamos, música psicodélica orientalizada, en el que militarían artistas como Khruangbin, Goat, Vanishing Twin, Ghost Funk Orchestra, Altin Gün o por supuesto los que nos ocupan, Kit Sebastian.

Kit Sebastian son un dúo basado en Londres, pero Kit Martin y Merve Erdem proceden de otros lugares. Ella es -de ahí lo del principio- turca y él, francés. En base a eso y a una curiosidad que conoce pocos límites, lo suyo es destilar una mixtura entre aquél anatolian rock, el tropicalismo, el jazz, el pop yeyé francés o italiano, el score, la psicodelia más lisérgica o incluso la cumbia. Su anterior disco, Mantra Moderne (2019) ya dejó boquiabiertos a unos cuantos. Ahora vuelven al asalto con Melodi, compuesto durante la pandemia y grabado por ellos mismos el pasado verano, con la ayuda de algunos amigos, en cuanto se pudo salir algo de casa y visitar un estudio.

Podría decirse que el disco es una prolongación del anterior, pero no. Es más que eso. Su música no ha perdido en absoluto la esencia, pero ha ganado enteros y la paleta estilística es aún, si cabe, más diversa que en el debut. Confirman de este modo que han creado juntos un universo propio. En él caben la costa azul, el Londres más sofisticado y cosmopolita, el Gran Bazar de Estambul y la luna, si es preciso. No parece conocer límites su ánimo por combinar años de coleccionismo de oscuridades discográficas con un hambre de modernidad que les sitúa como claros referentes de su tiempo.

En el disco suenan pletóricos un montón de instrumentos que tampoco encontrábamos en su ópera prima: cítaras, clavecines, balalaikas, órganos, lo que sea. Entre otras cosas, Mantra Moderne fue un disco mucho más “yo me lo guiso, yo me lo como” y aquí han contado con más medios y más colaboradores. Por eso las texturas son profundas, carnales hasta el paroxismo, de un matiz realmente digno de atención. Merve canta inspirada por vocalistas de su tierra -como por ejemplo la gran Selda– y quizá por eso hay un predominio del turco como vía de expresión sobre el inglés, a diferencia del anterior en que todo estaba más repartido. En todo caso, no se apuren. El turco entra sorprendentemente bien al oído. Goza de una musicalidad que contribuye a que la melodía sea hipnótica, realmente irresistible.

Melodi es uno de esos álbumes que le mete a uno en una placentera ensoñación. Un efecto narcótico que ya con la brillante apertura que supone “Yalvarma”, canción tan festiva como misteriosa, se va apoderando de nosotros y nos persigue a través de pequeñas ambrosías saltarinas tan sorprendentes y contaminantes como “Yeter”, tan abandonadas al groove como “Elegy for love”, tan maravillosamente pop como “After beni” o cinematográficas como el encantador cierre que llega con “Please don’t take this badly”, con la que uno no acaba de explicarse si lo que acaba de escuchar le ha metido en un Zoco, en un cabaret o en una sala de la filmoteca. Es imposible averiguarlo si uno no hace justo lo que le pide el cuerpo: poner esta maravilla una y otra vez.

