La gira europea de The Cat Empire tendrá cinco paradas en nuestro país

The Cat Empire anuncian tour europeo, el primero desde 2019, en el que incluyen cinco fechas en nuestro país.

El combo australiano formado en 1999, vuelve para desplegar su fusión de estilos en la que partiendo del funk, se acercan también al reggae, jazz, rock latino y ska, todo ello, sobre todo en directo, donde crean una atmósfera de carnaval que desborda energía. Hablamos de un grupo que es carne de escenario: dieron su primer concierto en mayo de 2001 y el 21 de marzo de 2014 llegaron a las mil actuaciones (hasta ese día habían tocado en veintitrés países y vendido más de un millón y medio de copias de sus discos).

El anuncio de esta nueva gira llega mientras la banda se encuentra grabando su noveno disco de estudio en Melbourne, que se publicará en 2023.

Felix Riebl y Ollie McGill, dos de los tres miembros fundadores, mantienen intactas la fuerza creadora y el legado de la banda en lo que se ha anunciado como una nueva etapa de The Cat Empire. Insuflando energía en el proyecto, exhibirán un colectivo de músicos rotativos que se asegurarán de mantener intacto el ADN de The Cat Empire pero abriéndose a más colaboraciones, influencias y diversidad artística.

«El mundo realmente se cerró en los pasados años, y hubo un punto en el que me di cuenta de cuánto necesitaba la música y cuán importante es la música en vivo. Hemos tenido una gran racha estos últimos veinte años, y The Cat Empire todavía tiene un lugar en este nuevo momento. Con una banda tan diversa y maleable como The Cat Empire, esto es un increíble regalo al que le quiero insuflar amor y vida«, dice Félix.

Toma nota de las fechas de The Cat Empire

JUEVES, 9 DE MARZO – LA RIVIERA (MADRID)

ENTRADAS A LA VENTA

VIERNES, 10 DE MARZO – SALA CAPITOL (SANTIAGO DE COMPOSTELA)

ENTRADAS A LA VENTA

SÁBADO, 11 DE MARZO – ESCENARIO SANTANDER

ENTRADAS A LA VENTA

LUNES, 13 DE MARZO – MOON (VALENCIA)

ENTRADAS A LA VENTA

MARTES, 14 DE MARZO – SANT JORDI CLUB (BARCELONA)

ENTRADAS A LA VENTA