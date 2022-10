Muerdo colabora en el nuevo sencillo de El Purre

El Purre es el nombre artístico del artista argentino José Giménez Zapiola. El Purre se inició en el teatro para posteriormente aparecer en series juveniles de Disney, Nickelodeon y Netflix. Con alguna de ellas ha alcanzado popularidad mundial, realizando una gira por diversos países. En los últimos años, ha protagonizado la serie Entrelazados, primer contenido mundial para la plataforma Disney+ y varios proyectos para Paramount+. Actualmente se encuentra rodando un nuevo y desafiante proyecto para Amazon.

En paralelo, El Purre ha ido desarrollando una carrera como cantante. Su primer álbum está previsto para 2023. De momento ha publicado varios sencillos, incluyendo el más reciente de ellos, «No me sueltes», en el que colabora el español Muerdo, alter-ego musical del cantante, compositor y poeta murciano Paskual Kantero. Muerdo celebra en 2022 sus primeros 10 años de trayectoria musical y lo celebra con la gira “10 años de Flores, Viento y Fuego”. Una gira muy especial que ha llevado y llevará al músico murciano durante todo 2022 por España, EE.UU., México, Argentina, Chile, Colombia, Uruguay, Perú, Ecuador, Costa Rica y Puerto Rico. Muerdo también ha participado en la composición de «No me sueltes», canción de la que comenta que «es el grito que produce el terror a la soledad, la necesidad de ser contenidos por alguien, sujetados como un globo para no volar sin rumbo entre la inmensidad de las cosas«.

La canción viene acompañada de un videoclip dirigido por Lucas Noacco y filmado entre Argentina y España. El vídeo busca retratar distintos vínculos afectivos que generan esos sentimientos tan profundos, desde relaciones amorosas o de amistad hasta el amor que sentimos por nuestras mascotas.

A continuación puedes ver el vídeo de «No me sueltes», el sencillo conjunto que acaban de publicar El Purre y Muerdo.

